兩翁瑣事推撞 一傷頭不治一涉謀殺被捕

警方當日下午5時許接報，指兩名男子在康景街公廁對開打鬥。警員到場發現68歲林姓男子倒地，頭部受傷，其後被送博愛醫院治理。根據初步調查，林與73歲陳姓男子疑因瑣事爭執，互相推撞，林跌倒受傷，兩人涉嫌在公眾地方打鬥被捕，陳其後獲准保釋候查。惟林留醫至翌日下午4時許不治，警方將案改列謀殺，稍後安排驗屍確定死因。警方前日在元朗以涉嫌謀殺再拘捕陳。案件由元朗警區重案組跟進，呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，可致電3661 4618聯絡警方。

據了解，公廁附近無閉路電視，但有途人拍攝到部分事發經過及目擊事件。據悉，兩人互不相識，疑因飲酒問題爭執，繼而動武，林疑被推跌，後腦着地流血，當時仍清醒，曾與警員交談。

街坊稱事主施襲後自跌

被捕者與街坊關係好

街坊朱女士稱，死者人稱「醉貓」，疑犯叫「阿德」，兩人常在公廁對開飲酒談天，打發時間。她引述街坊稱，當時兩人坐在樹底，醉貓向阿德施襲，阿德以手擋格，醉貓自己向後跌傷。她又說，醉貓行動不便，不時失平衡仆倒，「我都幫佢報過幾次警」；阿德則與街坊關係好，「經常請我飲啤酒」，過往亦曾遭醉貓襲擊。朱自言曾遭醉貓追打，「講嘢大聲就追住我哋走」。

另一街坊莫生稱，兩人「一個月超過廿日都喺度」，阿德以前從事裝修，醉貓似是無業，日常需用拐杖，「企都企唔穩」，且暴躁兇惡，「你多口，佢唔啱就話打你㗎喇」，「睇唔慣就（拐杖）扑你，望下佢都唔得」。