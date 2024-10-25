申訴署：重複違例土地執管欠阻嚇 有個案3年三犯 規劃署地政總署「有進步空間」

規劃署和地政總署回應稱會跟進公署建議，進一步改善執管流程和加強執管。規劃署預計執管的土地範圍會持續增加，稱會繼續簡化執管程序，加快處理違例發展個案。

倡縮遵辦期 加重違規成本

申訴報告指出，規劃署2018至2023年間平均每年發現約425宗私人土地違例發展個案，發出超過3000張通知書要求糾正，遵辦率介乎69%至88%，公署認為反映執管工作對大部分違規者具阻嚇力。不過公署表示，曾審視兩宗重犯個案，發現違規者皆在遵辦「強制執行通知書」後再違規；其中有個案於2019年2月至2022年6月間，被發現先後3次將屬農業地帶的私人土地改作貯物及停車場，業主按首兩張「強制執行通知書」糾正後均有再犯，至接獲第三張通知書則未有遵辦，遭規劃署檢控，被判罰款13.7萬元。

針對一年內再違規的個案，現時規劃署會把通知書遵辦期限由3個月減至最短1個月，但公署認為做法欠阻嚇力。申訴專員陳積志稱，規劃署應在釐定遵辦期限時納入更多考慮因素，包括重犯者的總違規次數、違規性質等，以遞減方式縮短遵辦限期，藉此增加違規者的違規成本。

地署處理霸地優次指引不清

未視察便判斷「不夠穩妥」

地政總署方面，公署指署方判斷非法佔用政府土地的個案是否優先處理類別時，現行指引欠清晰，導致有誤判，包括有涉及綠化帶內政府土地被填土及堆放建築廢物的個案，由於案發時位處綠化帶的違規屬非優先，但在官地堆放廢物則屬優先，最終地政總署收到規劃署轉介後，界定為非優先個案，超過8個月才前往視察。公署認為分區地政處在無視察下便斷定個案不屬優先處理類別，「不夠穩妥」，建議署方全面檢視現行指引及設立監察機制。

公署又認為兩個部門協作有進步空間，稱得悉兩署已主動成立合作小組、於本年3月舉行首次會議，表示讚賞，並建議訂立檢討機制及時間表，檢視合作小組的工作方針和聯合執管行動先導計劃的成效。