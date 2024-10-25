樂建居重推未有期 「郎有心都要妾有意」

去年《施政報告》提及樂建居推出3幅用地，今年《施政報告》則在附篇提及計劃，不以「樂建居」稱呼，稱政府「繼續推展」私人興建資助出售房屋先導計劃，鼓勵私人發展商參與興建資助出售房屋，善用市場力量，加強建屋能力。

地點「包底」方法折扣等待研

何永賢表示，當局仍留着樂建居這想法，惟賣地受樓市氣氛影響，需小心籌謀，當局仍在研究地點、配套、「包底」方法、市價折扣等，適時再找合適土地，亦會適當調節樂建居條款。

她又說根據過往賣地經驗，若項目涉及私人市場，需與私人市場互動、不能一廂情願，「郎有心都要妾有意」，強調當局已做好準備，待時機成熟再推出用地。

本報曾向房屋局查詢為何僅在《施政報告》附篇提及有關計劃，以及有否信心在今屆政府任內完成推地。房屋局周三（23日）回覆稱，政府會繼續鼓勵私人發展商參與樂建居，故在附篇重申繼續推展計劃，局方未有正面回應推地時間表。