劏房「租賃通知書」未收齊 料簡樸房登記簡單反應更佳

遏非法劏房 或聘退休紀律部隊

涉及約11萬劏房戶租務管制的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》2022年1月實施，規定業主法定時間內要就出租劏房提交「租賃通知書」，何永賢表示預料至年底會收到約4.5萬份租賃通知書。至於簡樸房，她稱登記制度簡單，業主只需登記姓名、地址、單位面積、屋內設施等就能享有寬限期，如寬限期有兩年，業主便有較充裕時間糾正單位不合規部分，故相信登記反應會比「租賃通知書」佳。

何又說，現存九成劏房單位已有窗，向光井的劏房單位僅佔總數2%，要符合法例要求不成問題，加上窗的面積標準可較屋宇署要求面積寬鬆，「加一把抽氣扇便可！」她強調難以接受「零窗」，「簡樸也要宜居」。

針對「租賃通知書」提交，何稱當局已採取積極措施，差估署已聯同水務署派員抽查約1000個劏房戶，日後簡樸房即時認證後，會在房屋局網頁設認證簡樸房名單，方便市民租賃。