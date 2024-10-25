富戶租金「有調整機會」 資產申報時限無意縮

現時公屋富戶約有4.4萬個，佔全港公屋住戶約5%。何永賢指出，興建公屋目標是照顧中低收入家庭等最有需要人士，而平均每個公屋單位建造成本約90萬元，故當局有必要善用和合理分配公共資源，「如果整個社會大眾聽落去（富戶政策）是一個公道，或者大家都想覺得香港應該向這個方向走，我覺得我們會面對到壓力，最重要就是政策是否維持到一個公平」。

何：縮短礙培養上流動力

被問到研究收緊富戶政策時，政府會否考慮縮短住滿10年才須申報入息及資產的時間，例如8年甚至5年，何永賢表示政府希望維持10年，不欲縮短、也不會加長。她解釋，不少劏房家庭「捱貴租」多年，輪候很長時間才可獲配公屋，如居住年期太短便要申報入息及資產，會缺乏足夠時間培養上進及上流的動力。