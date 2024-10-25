何永賢：擴資助屋比例 首置不封頂 申一人公屋青年較2020年減22% 稱因整體房屋供應夠

明報記者 蔡穎琳、黃偉超

何永賢表示，現時本港30歲新增公屋申請人數，較2020年的新增申請下跌約一半，而最新一般輪候公屋申請（包括一般家庭及長者申請）約為12.3萬宗，亦較2020年約15.6萬宗下跌約21%，反映公屋供應「消化」輪候隊伍。

她認為以前樓價貴及低息環境，青年未能負擔私樓，同時居屋供應不足，他們難以申購便去申請公屋，惟未來5年（2025/26至2029/30年度）整體公營房屋供應為189,000伙，較本屆政府上任時的五年期（2022/23 至 2026/27年度）增加約八成，再加上二手居屋按揭貸款保證期放寬，擔保期由30年延至50年，按揭成數達九成，加快居屋二手市場流動，令青年逐漸將目標由公屋轉移至其他房屋市場。

置業階梯5:2:3將變4:3:3

新一份《施政報告》提出公屋和資助出售單位比例由7:3調整至6:4，何永賢說本港有3層置業階梯，即公屋、資助出售房屋和私樓，將擴大中間部分、即資助出售房屋，3層比例將由「5:2:3」逐步變成「4:3:3」，助青年上流。

未擬重設自置居所比率目標

另外，本港家庭自置居所比率自1997年到今年6至8月，介乎46.6%至54.3%（見圖）。被問到本港回歸時曾訂立10年內全港七成家庭自置居所的政策目標，現時當局增建資助出售單位，會否有「底氣」研究重設；何永賢強調政府多年來在置業階梯保持靈活性，因無「水晶球」預測供求，亦不應在置業方面設「硬指標」，認為樓市變數太多，如利息、經濟變化、地緣政治，亦涉及個人因素，政府需平衡回應社會訴求。

現有首置項目「足夠多」

上屆政府推出首置計劃，今年未再提出新項目，仍維持油柑頭項目、安達臣道項目等，合共約6700伙。何永賢稱各首置項目「無停，全速做」，如油柑頭項目正研究山坡、道路設計等，現有首置項目已足夠多，希望集中發展資助出售房屋。

被問到本屆政府是否覺得首置可封頂，何回應「沒想過減首置……會不會封頂？無」，但需待項目落成後再檢視，形容管理置業階梯如照顧花園，需不時檢視私樓市况、定價及銷售情况等因素而調整。「我們時時都要好像照顧個花園，好勤力，棵棵花都要望下，『咦，這棵花生得勁，你就要修剪它』，『那棵（花）你想它生大些，就施肥』，要好像一個好好的花王，樣樣都要事事望下。」