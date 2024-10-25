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學護涉盜病人同事12萬元財物被捕 養和開除

【明報專訊】警方前日拘捕27歲男護士學生，涉嫌在實習醫療機構偷病人及醫護人員的財物與信用卡，涉及金額約11.6萬元。養和醫療集團回覆查詢稱，已立即終止該學生於護士學校的學習。

養和醫療集團表示，高度關注涉及一名護士學生的盜竊事件，正全力配合警方調查，暫不適宜就事件評論。集團稱，極重視病人和員工的安全與保障，以及職員與護士學生的誠信和操守，不會縱容任何犯罪行為，並根據法規和集團的政策採取適當措施，嚴正處理事件。

灣仔警區刑事調查總督察鄧啟榮表示，警方9月19日首次接獲病人報案稱，入住該醫療機構時遺失一部放在病牀附近約值1.5萬元的手提電話。警方亦在10月17至19日期間，再接獲另外4名居於同一樓層病人報案，稱信用卡被盜用，部分亦發現損失現金，各人損失1萬至4萬多元。

警指偷信用卡買電子產品轉售

警方前日拘捕27歲男護士學生，涉嫌盜竊及以欺騙手段取得財產。警方亦在其身上檢獲屬於4名醫護人員的5張信用卡，相信男子當日早上在共用的職員更衣室偷取該批信用卡，該批信用卡暫未被盜用。鄧啟榮稱，男子正於該醫療機構就讀二年級護士課程，相信他單獨犯案，曾盜用病人信用卡購入電子產品再轉售圖利。

據了解，被捕男子2023年4月入讀該課程，課程為期兩年，其間斷斷續續在機構內實習，未有證據顯示男子有債務問題。鄧啟榮感謝涉事醫療機構協助警方調查，相信今次屬個別事件，會與醫療機構加強合作防罪防騙。

相關字詞﹕盜竊罪 養和醫院

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