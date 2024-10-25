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社署網違規紀錄無詳情 議員促訂公布指引

【明報專訊】為加強監察機制透明度，社署2018年起上載違規被警告的院舍紀錄至官網並保留12個月。最近12個月15間殘疾院舍被書面警告，涵蓋不符最低人手、居住環境等要求；其中4間疑涉「任何形式虐待」院友，包括是次院舍匡智松嶺綜合職業訓練中心—廣福宿舍，但網站僅引述涉及《殘疾人士院舍實務守則》的警告事項，沒列出詳情。

社福界立法會議員狄志遠說，社署在網頁公布院舍警告紀錄不等同公布事件，「個個人都會睇個網咩？」認為社署應設內部指引列明哪些情况需向公眾進一步交代事件，例如虐兒、性侵等。他同意公布事件需平衡私隱和法律程序，但最少要讓社會知悉或警惕。

孫玉菡：按規定書面警告 適時官網公布

被問及網站列出院舍被警告但沒公布詳情，事件到什麼程度才會對外公布，勞福局長孫玉菡昨稱，若發現有違規或不妥當，社署會按既定程序及規定發書面警告，適時在網頁公布，讓業界消息互通，汲取教訓並改善，確保不再發生同類事件。

私營殘疾院舍康橋之家2016年性侵事件後，政府翌年成立檢視院舍法例及實務守則工作小組，其後修例加強監管和提升院舍質素，包括引入院舍主管註冊制度、提高最低人手規定。

相關字詞﹕匡智會 社署 殘疾人士院舍實務守則 康橋之家

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