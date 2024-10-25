兩月始公布「須確保無二次傷害」 議員：案情嚴重反惹疑慮

匡智會昨回覆本報稱對事件痛心，絕無隱瞞事件，揭發事件後已立即採取行動，通知管理層和家長，並即時報案、通報社署及解僱涉事員工。該會稱，考慮如何處理和進一步公布事件時，首要考慮保障受害學員身心及確保他們和家人情緒是否穩定和合適，避免再受二次傷害。

匡智會稱已即報案 公布需考慮事主家屬

社署回覆稱，調查後發現涉事院舍未有制訂有效措施保護住客免受虐待，違反《實務守則》要求，故8月28日發出書面警告，其後把警告紀錄上載至社署網站及殘疾人士院舍資訊網，又說因事件嚴重，考慮公布時間時須先為受害者、家人及其他院友做好輔導和支援工作，顧及他們情緒，小心平衡。

狄志遠表示，明白當局必須保障受害人私隱，亦明白家長會有擔憂，但認為政府在公布事件處理上可於保障私隱和透明度取得平衡，「有中間落墨方法」，而非拖延兩個多月才公布。他形容今次事件嚴重，政府和機構早應開誠布公，讓公眾和業界警惕。

林素蔚憂冰山一角 促檢視監管機制

本身為註冊社工的議員林素蔚同樣質疑為何事隔兩個多月才公布。她認為事件令人痛心，憂慮僅冰山一角，稱資助院舍不時發生嚴重事件，促請政府全面檢視殘疾院舍監管機制。