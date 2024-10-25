兩月始公布「須確保無二次傷害」 議員：案情嚴重反惹疑慮

【明報專訊】匡智會轄下殘疾院舍有男職員懷疑性侵兩學員，該會和社署於事發逾兩個多月後公開事件，遭多名議員批評太遲。被問到為何沒即時公布，勞福局長孫玉菡昨稱公布前必須確保兩名受害人及其家庭情緒及心理是否已穩定及能接受，確保不受二次傷害，故需小心選取和拿揑合適公布時間，當局已平衡。社福界議員狄志遠認為太遲公布不理想，反惹公眾疑慮，且事件嚴重，政府和機構早應開誠布公。
匡智會昨回覆本報稱對事件痛心，絕無隱瞞事件，揭發事件後已立即採取行動，通知管理層和家長，並即時報案、通報社署及解僱涉事員工。該會稱，考慮如何處理和進一步公布事件時，首要考慮保障受害學員身心及確保他們和家人情緒是否穩定和合適，避免再受二次傷害。
匡智會稱已即報案 公布需考慮事主家屬
社署回覆稱，調查後發現涉事院舍未有制訂有效措施保護住客免受虐待，違反《實務守則》要求，故8月28日發出書面警告，其後把警告紀錄上載至社署網站及殘疾人士院舍資訊網，又說因事件嚴重，考慮公布時間時須先為受害者、家人及其他院友做好輔導和支援工作，顧及他們情緒，小心平衡。
狄志遠表示，明白當局必須保障受害人私隱，亦明白家長會有擔憂，但認為政府在公布事件處理上可於保障私隱和透明度取得平衡，「有中間落墨方法」，而非拖延兩個多月才公布。他形容今次事件嚴重，政府和機構早應開誠布公，讓公眾和業界警惕。
林素蔚憂冰山一角 促檢視監管機制
本身為註冊社工的議員林素蔚同樣質疑為何事隔兩個多月才公布。她認為事件令人痛心，憂慮僅冰山一角，稱資助院舍不時發生嚴重事件，促請政府全面檢視殘疾院舍監管機制。