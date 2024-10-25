匡智會涉性侵院舍 3年變每年續牌 殘疾院舍守則更新 須訂CCTV政策

涉事院舍為匡智松嶺綜合職業訓練中心—廣福宿舍。孫玉菡昨稱高度關注事件並會嚴肅跟進，警方已拘捕涉案人，因已進入司法程序，不便評論。匡智會和社署於事發逾兩個月後才公布，被問為何沒即時公布，孫稱需照顧受害人和家庭的情緒及心理是否穩定，免受二次傷害（見另稿）。

事件公布前更新 孫玉菡：本案顯CCTV作用

孫玉菡稱，除查清事件始末，亦要確保匡智會院舍管理系統完備，該會已成立獨立檢討委員會檢視系統及制度需否改善，確保不再出現類似事件。他說已與社署署長會見匡智會最高管理層包括主席，另提到該會接獲投訴後立即翻看閉路電視並揭發其他情况，可見閉路電視發揮作用。

須定監控時段人員 下月交落實方案

據悉，社署周一去信各殘院營辦人、負責人和主管，要求院舍為住客提供安全及受保護的居住環境；為加強服務監察，已更新《實務守則》，要求院舍須就監控及翻看院舍閉路電視監察系統制定政策和機制，包括明確設定負責實時監控的人員和時段、負責翻看錄影片段的人員、抽取閉路電視片段方法及時間，並備有清晰紀錄供牌照處督察查閱。

社署要求院舍最遲下月4日回覆牌照處交代如何落實。社署回覆本報證實本月更新《實務守則》，具體列明院舍監控及翻看閉路電視紀錄要求，以加強管理人員對院舍日常運作監察，確保住客獲安全及妥善照顧。

稱兒童院舍早設 狄志遠批「有事才做」

社署在童樂居事件後成立小組檢討兒童照顧住宿服務，其後要求留宿幼兒中心及住宿特殊幼兒中心實施監控及翻看閉路電視紀錄政策及機制。狄志遠稱，政府早已知閉路電視能有效發揮監督，「為何無一早主動應用（上述機制）去殘疾院舍？」批評政府被動、「有事先做嘢」。他另期望匡智會盡快完成調查報告並查出流弊，向公眾交代結果。

翻查資料，匡智會2024/25年度獲5.83億元整筆撥款津助，現任主席為前商經局長邱騰華。被問到會否公開調查和檢討報告、調查有否發現管理失效、有否管理層需問責，匡智會回覆本報稱會嚴謹跟進需要跟進的工作，全力配合獨立檢討委員會工作，在適當階段向外公布；另稱首要是確保司法程序順利進行，將犯法者繩之於法。

被問過去5年巡查涉事院舍次數及曾否發現職員涉性侵院友等不當事件，社署稱過去5年牌照處曾突擊巡查涉事院舍25次，沒回應曾否發現不當事件。該署稱會繼續密切監察院舍運作及服務質素，督促執行有效改善措施。

明報記者

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