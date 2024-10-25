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潮行GBA：拼貼七彩蝶 幻光層層疊

【明報專訊】世界首名昆蟲藝術家Christopher Marley的作品最近於深圳展出，一幅幅以蝴蝶、甲蟲標本組成的幾何圖案，有如萬花筒世界般呈現。展出250多幅作品中，逾30幅是限量作品，其中包括全球唯一作品《Morpho Inflorescence》，利用藍閃蝶獨特的金屬藍色翅膀，在不同角度下閃爍多變光芒。明報記者 司徒聰穎 陳子凌

Christopher Marley的作品曾在美國、英國、法國、馬來西亞、阿根廷、泰國、新加坡等國家巡展，也在北京、上海、重慶、成都、廈門、武漢等內地城市展出，其中更先後於2019年及2023年在廣州華南國家植物園辦展，今次是首度在深圳展出。

Christopher Marley以昆蟲、礦石、貝殼、鳥類、海產等標本為設計元素，作品運用幾何圖案、色彩、排列等方式展示美感。立體標本加持下，從不同角度觀看作品，皆帶來不同視覺效果，再加上色彩斑斕的翅膀、甲殼，以及別出心裁的稜鏡圖案設計，呈現作者獨特的審美。

是次深圳展覽包含Christopher Marley六大經典系列，包括「色彩秘境」、「稜鏡印象」、「迷人方陣」、「簡約風尚」和「單品魅惑」，共逾250幅作品，當中部分更是限量珍藏。其中《Morpho Inflorescence》全球僅此一幅，作品利用大小不一的蝴蝶標本砌成圓形，主體素材藍閃蝶的金屬藍色翅膀，令作品在不同角度和燈光下呈現變幻的靛藍。此外，據作者表示《Vermilion Prism》設計構圖融合中國紅，紅白兩色交替下，帶來萬花筒般的視覺效果。

深圳站展覽將舉行至今年底，除了作品展示，場內還有砌圖、貼紙等紀念品發售。

《生物重生》克里斯自然藝術展（深圳站）

地址：深圳福田區平安金融中心商場M層02號

日期：即日至12月31日

購票方式：現場或微信小程序「克里斯自然藝術」

票價：成人69.9元人民幣，另設情侶套票及親子套票

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