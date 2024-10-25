海園重生方案 玩笨豬跳千米飛索 料今季動工2028竣 須另購票

歷險主題區分3部分 12萬平方米

歷險主題區位於海洋公園山上高峰樂園部分臨海山嶺地段，佔地約12萬平方米，將設3個擬訂區域（見圖），包括原址為美食舫的The Summit，將增設兩條預計長1000米的「叢林飛索」及3條「衝力滑梯」等，其中一條飛索將橫跨水上樂園，而衝力滑梯則標榜讓參與者體驗極速滑落、感受滑梯陡峭的坡度和急轉的驚險快感。

另設親子遊戲 票價待開幕公布

另一區域Gravity Central設於「滑浪飛船」舊址，將設亞洲首個齊集兩條預計高30米的「笨豬跳」及預計高30米的「天空鞦韆」等；原址為「越礦飛車」的Adventure Hub則設繩索場及高山滑車等。新園區除設有多款刺激遊戲，亦會結合教育娛樂元素，例如設有不同的資訊欄、拼圖和觸覺道具，讓小朋友和家長以深入方式與周圍環境互動。

海洋公園2021年獲立法會財委會通過68.7億元撥款推動「重生方案」，放棄固定入場收費模式，改為發展三大主題區，由發展商以興建、營運及轉移（BOT）形式發展。其中「歷險主題區」由信德集團與AJ Hackett International集團旗下公司合組的財團，投得發展及營運權。

黃嗣輝表示，歷險主題區採BOT形式發展，中標者需自資建設及營運，合約結束後會交還海洋公園，強調海洋公園毋須投入任何資金。他稱，新園區會採用水上樂園的分開收費模式，門票售價待開幕公布，又稱新園區所有設施種類廣闊，包括提供予小朋友的刺激活動，很有信心可增強整個海洋公園的競爭力及可持續發展。

BOT發展 另兩區暫不推進

至於重生方案提出的「健康主題區」及「零售餐飲消閒區」，黃嗣輝稱，經顧問公司調研後，認為未必是很好時刻繼續推進，但他說現時園內大熊貓由兩隻變6隻，正正要思考新興建的大熊貓館應如何處理，強調現時有很好契機及機會，讓園方重新審視不同區域的發展。

海洋公園主席龐建貽期望，歷險主題區可吸引歷險愛好者和家庭客戶，為市民與旅客帶來嶄新戶外歷險經歷，提升市場競爭力及振興本港旅遊業。

旅遊事務專員張馮泳萍表示，新園區會與動物展館、水上樂園及園方兩間酒店等設施合作，產生協同效應，為各地旅客提供多元旅遊體驗，同時提高海洋公園整體吸引力和接待能力，鞏固及加強香港「最佳旅遊目的地」地位。