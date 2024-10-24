漢涉斬三母女 警誡認殺女友後悔害死女兒

被告姚委祥（案發時62歲）否認於2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。

庭上播放被告首次警誡會面片段，被告全程伏在枱面痛哭，在警員提問下稱「殺╳咗佢」、「兩個大人嘅事，害死兩個小朋友」、「我冇心害死兩個小朋友㗎」等。被告表示他分別稱賴和廖「大妹」和「細妹」，二人雖非他親生，但他視為己出，自己「死十世都唔夠呀」、「直情謀殺咗佢呀……害死大細妹」，一度對警員說「你鍾意點就點啦」、「我都承認咗」。

稱僅打算殺女友 唔覺意傷兩女

被告表示原本只打算「斬個大人」，與「個衰女人」赴死，後悔當初無聽親生女兒和朋友勸告，「舂個頭埋去」與溫菊芳發展情侶關係，為此更「打咗個女兩次」。被告又喃喃地說溫「好暴躁」，「呃咗好多人……佢唔死都冇用」，自己待她很好，「點解要咁對我呀？」其後因他情緒不穩會面中止。

第二次會面上，被告形容溫「好姣」，經常穿暴露衣物，又認有「勾佬」。案發當日凌晨被告如廁時，溫致電他人誣衊自己作勢劈她，而當時他根本無拿刀，溫又諷他「人又老錢又冇」。被告聞言大怒，到廚房取刀斬溫，溫曾以手和枕頭格擋，說「唔好咁對我，我冇呃你」、會「同你一齊到老」。

被告稱兩姊妹聽到溫叫救命後醒來「攬埋老母度」，他因而「唔覺意」傷及兩姊妹，細妹曾哭喊「唔好斬我媽咪」。三母女其後在牀上抱在一起，被告以打火機燒牀，被告稱當時「冇諗咩後果」、「失晒控」。警員展示從醫院檢取的證物，包括一條寫有「逢賭必贏」的紅色內褲，被告確認屬他所有。警員稱三母女被發現時身體疊放在一起，被告不清楚為何。對於殺死三人，被告稱後悔莫及。

鄰居：不覺事主衣著暴露好姣

被告鄰居、維修員陳北賢供稱，他案發前約半年搬入美雲樓，居於溫的單位對面，見過溫數次，知道她與兩女同住，碰見時會打招呼，但無見過被告。案發時他正睡覺，聽見打鬥聲後醒來，以為附近單位有家暴遂報警。其後陳聽見有小童呼喊「出血」，一把女聲說「老公唔好呀！救命呀！殺人呀！」單位傳出「𤓓味」和冒煙，陳通知鄰居和抱起女兒逃生，下樓時再報警。陳不覺得溫的衣著很暴露，亦不認為對方表現「好姣」。審訊今續。

【案件編號：HCCC 163/23】