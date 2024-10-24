推孫九招救市縮班救校 前教育局長孫明揚逝世

李家超：多年服務 為特區貢獻

李家超昨稱，孫明揚加入政府數十載，擔任多個重要職務，在不同政策範疇出謀獻策，應對各項挑戰及推動香港發展。李家超讚揚孫多年來熱心服務市民，深得政府同事和社會人士尊重，為特區貢獻良多。孫於1999年獲頒授金紫荊星章。

停賣地停售居屋救市

推高樓價增上樓時間被詬病

孫明揚1966年加入港英政府任職政務主任；回歸後，歷任民政事務局長及政制事務局長，2002年擔任房屋及規劃地政局長。為挽救1997年金融風暴後低迷樓市，孫任內推出「孫九招」，透過減少供應和政府退出市場等方法刺激樓市交易，包括停止賣地、停建停售居屋、終止出售公屋（租者置其屋）計劃等。政策推出後樓市成交量回升，但也導致其後本港樓價高企，土地房屋供應至今仍供不應求，公屋輪候時間大增等。

孫明揚2007年出任教育局長，任內落實中學及高等教育「三三四」新學制、小學小班教學、「微調中學教學語言」（即撤銷「中中、英中」劃分），以及「自願優化班級結構」計劃等，容許學校縮班，紓緩學童人口下降的殺校危機。

冠稱拆彈專家 多官視榜樣

孫明揚在官場獲冠稱「拆彈專家」，善於解決政策風波。多名曾與孫共事的官員均發稿表示很尊敬他，形容孫為同事學習榜樣。教育局長蔡若蓮稱，當年推行教學語言微調，自己在局內負責語文支援工作，孫親與前線工作者見面解說政策，令她印象深刻。發展局長甯漢豪亦稱她在教育局服務時曾為孫下屬，孫處事透徹務實。公務員事務局長楊何蓓茵稱她加入政務主任職系後，兩度為孫下屬，形容孫教導了她如何做一名好公務員。

孫明揚在任期最後一年已多次因病入院，包括腎衰竭、甲狀腺腫瘤等，亦曾患退伍軍人症。行政會議召集人葉劉淑儀昨稱，數月前見過孫明揚，形容對方身體不錯，對其離世感非常難過，會永遠懷念他。葉太又為孫明揚當年「孫九招」護航，指那並非孫的個人政策，而是當時的特首與行會的決定，又指政策其後續推是政府責任，非孫個人責任。