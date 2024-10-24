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11社工因犯罪停牌 8涉反修例 一曾獲上屆註冊局續牌 新主席：提高要求增公信

【明報專訊】社工註冊局昨日在報章刊登公告，公布11人因干犯不同罪行，被暫時註銷社工註冊3個月至3年不等，其中8人與反修例案有關。社工註冊局主席許宗盛透露，其中一社工罪成後曾於上屆註冊局順利續牌，惟今次審視後發現個案情况「與一般人對社工看法不符」，需停牌處分。他承認註冊局改組後對社工要求提高，希望藉此改善社工形象及增加公眾信心。社福界立法會議員狄志遠期望註冊局按個案考慮，「唔好話見到社會運動（案件）就自動波唔批」，否則會令人覺得屬政治審查，亦不利復和。

社工註冊局公告顯示，該11人被裁定干犯不同罪行，而該罪行可令社會工作者專業的聲譽受損，罪行可判處監禁（不論該社工有否被判處監禁），當中6人涉非法集結，其餘包括藐視法庭、意圖抗拒受到合法拘捕而襲擊、盜竊、虛假陳述，另有一人先後在前年5月、8月及今年4月干犯不小心駕駛、超速駕駛及在取消牌照期間駕駛等。註冊局在本月14日會議作出決定，將11人姓名在註冊紀錄冊暫時註銷，最長被註銷3年（見表），指示昨日起生效。

本報對比法庭案件報道，其中8人涉反修例案，案發時間為2019至2020年期間，各人被判介乎監禁21日（緩刑1年）至監禁14個月，其中3人已在2021年判刑，即事隔3年才因案件被暫停社工註冊，另有3人則在前年至去年判刑。

許宗盛：考慮誠信公共秩序

許宗盛向本報表示，重新審視曾犯案罪成、在上屆註冊局獲續牌的300多宗個案，已完成約八至九成，部分需再向事主取資料及研究判辭，昨公布其中一個案去年續牌時引起爭議，獲上屆註冊局續牌，惟今次全體成員認為事主需停牌處分。他說一般會考慮個案是否涉誠信過失及與公共秩序有關，如事件在多年前發生，事主已服務一段時間，傾向可續牌並繼續服務。他提到「行人路上踏單車」等看似小事，停牌可能不高，或要取資料了解，警醒社工違法後果不僅法庭處分。

他承認現時對社工要求提高，重申社工屬專業人士，「要進入市民家中、要照顧他人家人」，公眾對其操守有期望，惟他稱全港有近2.8萬名社工，犯案停牌屬少數。

他續稱註冊局12月中將選出8名民選代表，期望選舉前「做好foundation（基礎）」，讓新加入委員對註冊局工作有概念方向。

狄志遠：標準須延續 憂失信心

勿凡涉社運停牌

狄志遠認為社工註冊標準應延續，「如果係同一件事（定罪），2022、23年畀佢續（牌），去到今屆就唔得，咁之後又點？」他擔心做法會令人對機制失信心。他說干犯國安法屬「底線」並會被釘牌，但其他罪行一般都希望給予更生機會，認為註冊局要按個案考慮，包括其動機、社會氣氛等。

社工註冊局今年6月向立法會提交文件，顯示2022年1月16日至今年5月21日期間，394人曾干犯可被判處監禁罪行，而獲批社工註冊或續牌，大部分屬不小心駕駛，其中兩宗涉暴動，6宗涉非法集結。勞福局長孫玉菡曾批評以往註冊局批准犯嚴重罪行的社工續牌。

相關字詞﹕釘牌 反修例事件 社工 社工註冊局

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