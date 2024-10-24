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港聞

港聞二

鏡騷屏幕商稱曾傳重量資料 「被告無表示唔識睇」

【明報專訊】3名項目經理涉虛報男團MIRROR紅館演唱會的懸掛設備重量，被控串謀欺詐等罪，案件昨日在區域法院踏入第六日審訊。涉案演唱會屏幕供應商In Technical Productions（ITP）的行政總裁兼執行董事楊浩廷供稱，演唱會用到6塊各重435.2公斤的雙面LED屏幕；他曾把屏幕重量資料傳給眾被告，而他們均無表示「唔識睇」。

3名被告吳凱瑩、林志華及梁耀祖各否認一項串謀詐騙罪以及屬交替控罪的欺詐罪受審。據控方案情，涉事演唱會用到6塊4米乘4米、能旋轉和升降的雙面LED屏幕。藝能申報每塊屏幕重約272公斤，而它們實際重約745公斤。

雙面屏幕未連金屬框

點數圖顯示重435.2公斤

控方證人楊浩廷供稱，撇除金屬框，每塊雙面屏幕重435.2公斤；他曾把載有屏幕重量資料的點數圖（pixel drawing）傳送給眾被告，讓他們知悉屏幕重量，並供被告梁耀祖製作懸掛圖則（rigging plan）時使用。

楊浩廷指出，藝能一方明白和理解點數圖內容，強調「我每個show都會咁做（發出點數圖）」，若藝能有不明白的地方「就會問番我」，而眾被告均無表示「唔識睇」或無收到點數圖。楊浩廷另確認他在2022年7月9日從梁耀祖收到懸掛圖則。

金屬框鋼索內地提供

另一方面，演唱會舞台設計師周淑貞供稱，舞台上的屏幕金屬框及鋼索等組件，是由內地「銚龍舞台製作有限公司」提供；涉事工程分判商「協興隆舞台工程有限公司」則負責安排人手檢查懸掛系統等。審訊今續。

【案件編號：DCCC291/23】

相關字詞﹕區域法院 藝能工程 串謀欺詐罪 MIRROR演唱會事故

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