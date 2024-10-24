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美酒佳餚開鑼 酒商早入貨未享減稅 有稱來屆參展售高價烈酒

【明報專訊】年度盛事香港美酒佳餚巡禮昨起於中環海濱活動空間開鑼，今年新設英國等4個新展區，開放時間亦延至晚上11時，首度將展期由4天延長至5天。因應《施政報告》提出減烈酒稅，有烈酒參展商表示，貨品之前已入貨及繳稅，短期未能受惠，但來屆再參展時會引入及出售高價烈酒。有售中國酒的展商同樣稱來屆會引入高價烈酒。

政府上周刊憲，進口價200元以上烈酒，首200元維持繳100%稅，200元以上部分的稅率減至10%。第二次參展的101酒業，今年主打7款使用「818 tequila」調製的威士忌酒品，負責人Frankie稱，由於參展貨品之前已入貨及繳稅，現仍有近萬支威士忌存貨，短期未能受惠於減稅，故今年主打進口價200元以下烈酒，明年參展時會引入能受惠於減稅的烈酒。他說今年着重推廣品牌，未有預期生意額增減。

今年美酒佳餚巡禮有來自35個國家或地區、逾300個美酒和美食攤位，與去年相若，新增英國、澳洲、智利及泰國展區。首次參展的愛丁頓香港洋酒有限公司主打英國威士忌及氈酒，該公司高級品牌經理張慧婷表示，逾一成產品受惠減烈酒稅，而今年展期增至5天，營業時間延長，預計每日可賣出1000至2000杯酒。

內地展區設22個攤位，共29個內地酒莊參展。第2年參展的「Drinkol」負責人池先生稱，今年主打獲國際葡萄酒與烈酒大獎銀獎、產自寧夏的「木蘭朵M365」；他對銷情抱持平態度，「沒太大期望」，指去年錄得6位數生意額，但強調參展目的是將性價比高的內地紅酒推廣給入場者。對於政府減烈酒稅，他透露來屆會引入烈酒。

12米芝蓮餐廳美食參展

美食方面今年新設「名饌薈」專區，有12間米芝蓮星級及名廚推介美食。首次參展的「魚事者」專售特色魚品小食，負責人唐先生說，本港目前經濟氣氛差，參展目的非賺錢，冀趁機推廣小食予遊客，預計生意額5位數。他稱明白港人北上及外遊成習慣，但每間店舖的產品都有特色，「只要回想理念及初心」，相信生意會慢慢恢復。

外地遊客讚氣氛佳 招待熱情

昨日美酒佳餚巡禮於晚上7時半正式開放，甫開場已有大批市民進場，場內人頭湧湧，不乏外國遊客。來自新西蘭的Kaz與丈夫首次參與，獲旅客專屬禮品「嘉賓優享禮包」，包括4張「品味券」及1隻酒杯。Kaz認為昨晚場內氣氛佳，感受到各展商熱情招待，笑稱目標是品嘗場內各種手工啤和清酒。

已參加逾10次美酒佳餚巡禮的汪先生昨晚與太太入場，他說場內酒類和食品價錢合理，目標品嘗內地紅酒。汪太則說昨晚開幕未見人龍，但主辦方仍將入場者引流至入口另一端，才折返至入口，建議主辦方因應人潮作相應改變。

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