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港聞

港聞二

填料庫墮海工人遺體尋回

【明報專訊】屯門第38區填料庫本周一（21日）發生墮海意外，24歲男水手於海邊工作期間疑失足墮海，失蹤兩天，至昨早遺體由消防蛙人尋回。土木工程拓展署稱對事件十分難過，於事故後即時要求該承建商及分判商停止有關工作及全面檢視安全措施。勞工處稱已知悉事件並已展開調查。

土拓署表難過 將協助家屬

土拓署稱，該名工人本月21日協助一艘船隻泊岸後意外墮海，消防處昨晨約7時30分於屯門第38區填料庫碼頭附近水底尋回一具遺體，確認為該名工人。土拓署長方學誠表示，對於分判商工人意外墮海離世感到十分難過，向死者家屬致以深切慰問，會聯同承建商向其家屬提供協助。

土拓署稱正配合勞工處及警方調查，重申署方嚴格要求承建商及分判商遵守安全指引，事故後已即時要求該承建商及分判商停止有關工作及全面檢視安全措施，以防止類似事故再發生。

據了解，24歲姓冼男死者持香港身分證，於涉事填料庫上班，任職水手。據悉，該填料庫存放沙石供興建三跑工程之用，平時有船將物料運到碼頭，冼負責為停泊靠岸的船繫上纜繩固定船身。據悉，當時冼與工友將靠岸船前後纜繩掛在纜樁，兩人往另一艘船時，工友突發現背後的冼失去蹤影，有船員稱冼墮海，工友曾拋下水泡嘗試拯救不果。

工程由土拓署外判予中國港灣工程責任有限公司負責，本報昨向中國港灣查詢，截稿前沒回應。海事處回覆本報稱事發當日下午約2時接獲通知，已即時派員到場了解，事件現由其他部門跟進調查。記者昨到事主寓所了解，無人應門，有女鄰居稱單位有一對母子居住，相信為事主及其約50多歲母親，平時碰面有打招呼，但不熟識。

工權會：涉事公司曾涉致命意外

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，涉事公司中國港灣過往曾發生其他致命工業意外，政府應調查該公司安全系統是否有隱患，同時政府部門亦多監察外判工程承辦商。蕭呼籲涉事公司盡快與家屬交代事故原因，並協助善後。

相關字詞﹕工業意外 墮海

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