一被告稱欠錢 無奈服從另被告

悉對方曾販賣人口

認助智障事主辦護照

根據案情，馬智豪在警誡下稱，他曾於2021年11月至翌年2月身處柬埔寨，其間在一家賭場工作，並認識來自內地的賭場老闆，及後介紹4至6名香港男子替老闆工作，但案中患輕度智障的吳姓事主並非由他引薦。馬提及，他因向賭場老闆介紹員工相關事宜，獲得價值4000至6000美元的虛擬貨幣作報酬。

張敏懷則稱，他在2021年透過工作認識馬智豪，今次事件前曾知悉對方參與柬埔寨人口販賣活動。張另提及，以他所知，案中吳姓事主為馬智豪的同事，不諳中英文；張承認曾協助吳辦理護照及陪同對方前往機場，自言因拖欠馬金錢而別無他選，當時不知吳會被販賣。張稱後來經新聞報道得悉事件「真相」，並就此質問馬，馬始承認吳被販賣。

求情稱角色輕微

另被告盼洗錢刑期同期執行

辯方求情稱，本案涉及一個「可惡的騙局」，惟張敏懷非本案始作俑者，角色相對輕微，而且事後僅獲1000元報酬，冀法官判處不超過4年監禁。此外，馬智豪另涉一宗洗黑錢案，涉698萬港元，並於早前認罪。辯方稱希望洗黑錢案部分刑期和「賣豬仔」案同期執行。上述兩案將於11月1日一併判刑。