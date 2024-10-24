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港聞二

「東南亞賣豬仔」事主遭鎖籠電擊 兩男認串騙 5受害人有被掌摑及付贖金

【明報專訊】早前有港人遭「賣豬仔」至東南亞國家，兩名涉嫌誘使他人前往當地的男子昨在區域法院承認串謀詐騙罪，還押至11月1日判刑。案情透露，本案共有5名年齡介乎20至32歲的男事主。其中兩人曾被帶到緬甸「KK園區」；另一患輕度智障、現年29歲的事主則曾應「網上女友」要求前往泰國，惟抵埗後卻被送往緬甸，且獲告知已被「出售」，需在當地工作。當他拒從之後，便被鎖在籠內4天，又遭毆打和電擊，最終事主胞妹支付3.5萬元才解決事件，其後返港。

輕度智障事主銬牀上捱毆

兩名被告為馬智豪（32歲）及張敏懷（25歲）。根據同意案情，現年29歲、患輕度智障及嚴重聽障的吳姓男子，於2021年中從Instagram認識「網上女友」。翌年，「女友」稱賭錢贏得100萬港元，着他到泰國領取賞金，並表明若吳願到泰國，便可獲得該筆款項。

2022年7月13日，吳在被告張敏懷協助下前往曼谷，惟他到埗後即被帶往不知名地點；在當地酒店逗留一晚後，他再被帶往相信是緬甸的地方，且獲告知已被「出售」，需在當地工作半年。吳拒從後，遭沒收手機及用不同方式施暴，包括用手銬鎖在牀上及電擊，亦曾被鎖在籠內4天，其後獲准聯絡家人，安排支付贖金。最終吳的胞妹透過支付寶轉帳3.5萬元。吳於2022年8月16日返港。

兩人被帶往緬甸KK園

悉遭「出售」需付2萬美元

2022年7月，現年20歲的蘇姓事主和25歲的龍姓事主，均被帶往「KK園區」。蘇從Telegram群組看到廣告，招聘員工到泰國把奢華手表帶往香港，報酬為2萬港元，對此感興趣的蘇同年8月11日抵達曼谷；但到埗後即被帶往相信位於緬甸的「KK園區」，並獲告知已被「出售」，需付贖金2萬美元，當蘇說籌不到錢時即遭掌摑。同月14及17日，蘇的女友先後支付總值7.5萬港元的泰達幣，最終蘇在月底獲釋返港。警方調查發現，蘇的女友繳付的部分資金流入被告馬智豪戶口。

至於龍姓事主亦因從facebook看到泰國購買手袋返港、報酬3萬至5萬元的廣告，於同年8月5日飛抵曼谷，翌日被帶往緬甸「KK園區」，且獲告知已被「購買」。同日，龍向女友發信息講述自身狀况，再由女友向香港警方報案，最終龍在8月28日返港。

另兩人被帶往柬「中國城」

遭要求學網上欺詐

此外，23歲陳姓事主及32歲鄺姓事主則曾被帶往柬埔寨西哈努克「中國城」。其中，陳於2021年獲被告張敏懷介紹賺快錢方法，然後應另一被告馬智豪要求前往柬埔寨。他在同年9月抵埗，隨後被帶往「中國城」及被要求學習網上欺詐。陳本來拒絕，惟馬智豪加以游說，並以陳及其家人的人身安全要脅，陳無奈依從。至2022年8月，陳母向香港警方報案，同月陳獲當地警方營救。

鄺姓事主則在2021年12月從facebook看到廣告，其後受聘到柬埔寨「中國城」。身在「中國城」期間，有人教他藉WhatsApp及微信欺詐他人，當時鄺有感受騙，遂聯絡母親求助，2022年2月7日從柬埔寨返港。

【案件編號：DCCC 688/23、6/24】

相關字詞﹕區域法院 串謀詐騙 KK園區 賣豬仔

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