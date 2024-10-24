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建造界機電業 均稱曾聞作假

【明報專訊】廉署「火箭炮」及「烽火台」行動共拘148人，屬大型工程人員涉就認可資格貪污及作假案件，建造業及機電業代表均稱曾聽聞作假。

建造工會：公司不願培訓 多指明聘老手

現時建造業工人需持操作挖泥機有效證書或在相關人士監督下方可操作挖泥機。證書由香港建造學院或獲勞工處認可的訓練課程營辦機構發出，無經驗工人必須參加為期50日的「新手班」，有3年經驗者則只需參加兩日「老手班」。香港建造業總工會理事長周思傑稱，「老手」挖泥機操作員薪金較「新手」高，加上近年不少公司不願花資源培訓新人，很多時會指明「聘請老手」。

早前有地盤「平安卡」職安課程機構的考試作弊，對於認可機構接連出問題，周思傑說勞工處會抽查和放蛇，「如果有人是存心去作假，勞工處也很難」，期望處方可加強監管和核實文件等。

機電工會：散工難獲工作證明 盼署方助核實

「電工A牌」方面，所有從事有關固定電力裝置的電業工程人員均須向機電署註冊。入門級「電工A牌」其中一個申請途徑是申請人須持進修課程證書或通過認可行業測試，並具備最少5年電工經驗。香港機電業工會聯合會主席張永豪稱，曾接獲工友反映難獲工作證明，尤其以散工居多者，公司未必保留有關紀錄多年，令工友要「鋌而走險」取得工作證明以註冊牌照。他期望機電署審查資格時更「人性化」，包括可協助有困難者向有關公司核實工作紀錄。

相關字詞﹕造假 電工 電工A牌 挖泥機 貪污 廉政公署

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