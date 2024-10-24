涉偽造年資騙挖機電工牌 共拘148人 皆速成班收2萬製假工作證明 議員促審視發牌制

廉政公署早前接獲投訴稱，懷疑有人透過貪污手段獲得挖泥機操作員專業資格及申請「電工A牌」，本月初先後採取代號分別為「火箭炮」及「烽火台」的執法行動。「火箭炮」行動中共111人被捕，包括一名本身為挖泥機操作員的主腦、5間涉案工程公司東主或職員、兩間勞工處認可訓練課程營辦機構的多名職員，以及100名建造業工人。

涉百挖機工32電工 資格全撤銷

調查發現，主腦於深井開設非認可機械訓練場，開辦標榜「包考試成功兼取得勞工處認可證書」的「速成雞精班」，向無操作挖泥機經驗者收費2.2萬元，或向其他人收取500至1000元，透過工程公司協助提供虛假工作證明，以便報考勞工處認可訓練課程營辦機構舉辦、課程時間較短的「老手班」證書。

「烽火台」行動則拘捕37名男子，包括一名為電工公司東主的主腦、4間涉案工程公司東主，以及32名電工。調查發現，主腦為有意申請「電工A牌」的人舉辦收費的訓練課程，並涉嫌串謀4間工程公司東主，收費2萬元協助偽造5年電工經驗的工作證明文件，以便他們向機電署申請註冊「電工A牌」。

兩案類近未見關聯 未涉工業意外

廉署執行處首席調查主任梁家恒表示，現階段調查顯示未有被捕者於過往工作曾導致工業意外，強調貪污作假行為嚴重破壞政府發牌及證書制度，對其他工人不公平，亦會影響相關工程及維修項目的安全。他續稱，兩案性質和手法雖相似，但涉案人及公司無關聯，若發現其他證書有同類情况，廉署會全力追查。

陳紹雄促突擊巡查 主動介入

本身是工程師的立法會議員陳紹雄稱，專業資格貪污作假涉及安全隱患，後果可大可小，認為當局要審視整個發牌制度，以及發牌後續如何做，包括突擊巡查、抽樣巡查，並主動介入。

勞工界立法會議員周小松說，需要勞工處和機電署加強監管是「無可厚非」，「尤其是一些紀錄不好的機構，更應加強保證過程發牌不會作假」。對於挖掘機操作員證書由認可機構而非勞工處發出，他認為有處方監管，制度合適，但建議可更嚴謹審核和抽查文件。

勞處：正檢視收生制度

勞工處發稿公布，撤銷100張涉案挖掘機操作員證書，並已展開調查，檢視有關機構及職員舉辦課程時有否嚴格遵照營辦強制性安全訓練課程的批核條件。

處方又稱，正檢視強制性安全訓練課程營辦機構的收生制度，並參考廉署防止貪污處意見進一步完善機制。

機電署表示，調查發現有註冊者以不當方式獲註冊，已按《電力條例》取消相關A級電業工程人員牌照。署方稱，得悉案件後即時加強審批程序，包括派員到簽發證明文件的機構辦事處審核，以確認工作經驗。

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