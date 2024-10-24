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港聞二

活在灣區：淘寶雙11推折扣免手續費包郵優惠

【明報專訊】日前淘寶正式開啟「雙11」購物節活動，今年本港消費者不僅可於淘寶網享消費滿額立減優惠，購買指定商品滿99元（人民幣，下同），更可以享包郵到港服務，還可以透過支付平台及信用卡獲得豁免淘寶手續費優惠，留意相關優惠將可在「雙11」活動中慳盡一分一毫，力抗通脹。

明報記者 劉敬華

百物騰貴下，不少港人均等待淘寶「雙11」掃貨，要留意今年淘寶「雙11」的正式開賣階段分兩個階段，第一階段由10月21日晚上8時正起至10月24日晚上11時59分止，接着由10月25日至30日進入第二階段的預售期，然後由10月31日晚上8時正至11月11日晚上11時59分止，才是開賣階段的第二階段。今年「雙11」兩個正式開賣階段內，除各商戶提供的折扣優惠外，官方更會為海量商品提供八五折起優惠，或跨店購物滿300元立減50元優惠。本港消費者更可以留意，近日淘寶於20個港鐵站設置的折扣優惠碼，惟相關優惠碼使用名額有限，先到先得，用完即止。

20港鐵站設淘寶折扣優惠碼

即使未能於港鐵站找到淘寶「雙11」優惠碼，消費者也可以透過部分支付平台或信用卡取得優惠碼，其中AlipayHK便已就淘寶「雙11」第一階段推出兩個優惠碼，分別為購物滿549元減49元的「ALIPAY49」，及購物滿218元減18元的「ALIPAY18」，又如中銀香港的兩個獨家優惠碼，分別為單一簽帳淨額滿328元或以上減28元的「BOCTB28」，以及單一簽帳淨額滿549元或以上減49元的「BOCTB49」，此兩優惠碼適用於兩個淘寶「雙11」正式開賣階段，期內需以中銀信用卡透過AlipayHK付款，購物滿指定金額，及收貨地址為香港，方可使用相關優惠，同一用戶只可使用同一優惠碼一次，優惠名額同樣有限，額滿即止。

指定商品買滿99元 自提可免跨境段運費

除了優惠折扣外，淘寶香港最近推出包郵到港活動，購買指定商品滿99元，自提可免跨境段運費。要獲取此優惠，需於淘寶手機應用程式（App）的中國香港站，選購有標示「HK¥99包郵」標識的商品，實際付款金額滿99元或以上，收貨地址需位於香港，跨境段運輸方式需選擇「官方直運」或「官方集運」，且取貨方式需選擇「自提」。是次淘寶「雙11」不止郵費，連淘寶手續費也有機會省卻，過去要免淘寶手續費需使用指定信用卡或銀行帳戶（見表1）透過AlipayHK於淘寶付款，如中銀淘寶World萬事達卡，便是其中之一，惟最近不少信用卡或支付平台與淘寶合作推出限時免淘寶手續費優惠，如中銀信用卡、銀聯、AlipayHK及PayMe等推出的限時免淘寶手續費優惠，均可覆蓋是次淘寶「雙11」的兩個階段（見表2）。

[活在灣區]

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