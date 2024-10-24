八成社福機構稱財困 社聯：差過疫時

七成機構稱捐款減

社聯本月以問卷訪問141間社福機構，逾七成受訪機構認為經濟環境轉差導致捐款減少，約四成機構預料來年所得資助和捐款將下調兩成。蔡海偉指疫情期間，社會有「共渡時艱」氛圍，故資助額沒大波動，惟近年商界盈利減少，願意給社福機構的資助也減少。

調查發現約八成機構招聘困難，逾半機構表示缺乏註冊社工和前線服務支援人手。蔡海偉解釋近年移民潮和退休潮令行業人才流失率高企，去年達23%，不少為資深人才。

社聯業務總監張麗華表示，社福人才橫跨各行業，機構要和其他行業甚至政府「搶人才」，部分機構已給予高於社署所訂入職起薪點，但憂慮機構長遠營運成本增加，終無力負荷。社聯期望政府增撥資源讓機構聘請前線員工和中央行政人員。

為鼓勵行業跨界別合作和表揚卓越社會服務項目，社聯宣布設立「至善獎」，社聯會員機構、社署恆常津助機構和香港公益金會員機構均可參加。機構可遞交過往3年推行具檢討成果的項目，由跨界別評審，明年5月中公布得獎結果。