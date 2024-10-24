港法治排名止跌全球23 星微升至16

治安廉潔續列全球前10

以0至1分計，香港評分則由去年0.73分下跌至0.72分。8個分項評分中，香港今年在「政府權力約束」、「基本權利」、「治安」及「刑事司法制度」中評分均微跌0.01分；其他分項評分則無改變。香港整體在「治安」及「廉潔」全球續列10位內，分別排全球第9及10位。

分項之下設細項，「政府權力約束」分項之下，香港在「立法機構約束政府權力」、「法院約束政府權力」及「非政府組織制衡」三項細項評分中均下跌；在「基本權利」的8個細項中，言論自由、私隱權、集會自由、勞工權利及生命和安全權5個細項均有不同程度跌幅。在「刑事司法制度」分項下的細項「無不當政府干預」，由0.55分跌至0.5分。

政府：港領先歐美國家

特區政府發言人回應時說，香港整體排名維持高位，並不點名說繼續領先「不時無理批評香港法治和人權狀况的歐美國家」。根據排名，澳洲、加拿大及英國分別排11、12及15位，美國則排26位。對於「基本權利」等評分變動，政府則形容是輕微下跌、在東亞及太平洋地區幾乎不變，認為反映一國兩治方針成功，國安法律有效保持香港長期繁榮穩定。

另外，來自澳洲的終院海外非常任法官祈顯義周二在澳洲悉尼出席演講活動時，遇上示威者在門外抗議。《衛報》報道，示威者舉起壹傳媒創辦人黎智英的螢光板，據報有示威者問祈顯義是否知道黎是誰，但他沒有回答。