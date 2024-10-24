下季起累進收差餉 議員指動搖低稅制

政府：只涉2%樓 龍漢標：與撤辣背馳

立法會昨以70票贊成、5票反對、6票棄權，三讀通過《2024年差餉（修訂）條例草案》，明年首季實施住宅物業累進差餉制度，自由黨邵家輝、李鎮強及易志明、經民聯龍漢標、選委界江玉歡反對草案。

根據新制，首55萬元應課差餉租值徵收率維持5%，其後25萬元8%，其餘部分徵收率12%；政府額外收入料約8.2億元。

行政開支大 葉太關注對財政幫助

龍漢標批評政府以累進制取代簡單低稅制，指當局全面「撤辣」冀樓市重回正軌，新制與推動經濟復蘇背道而馳，籲政府三思，別為8億元收入「自毁長城」。新民黨主席葉劉淑儀支持草案，惟新制度實際增加收入不多，亦涉及龐大行政開支，關注大費周章修例對公共財政的幫助。

許正宇總結發言時表示，受影響物業的差餉升幅溫和，不觸及工商業物業，不影響香港整體競爭力。他強調本港稅制一直有累進元素，新制不影響簡單低稅制，重申政府已考慮市民負擔、受影響人數等因素。

恢復徵收酒店房租稅 七成贊成票

至於明年1月起恢復徵收3%酒店房租稅的決議案，在63票贊成、7票反對及12票棄權下通過，反對者包括旅遊界姚柏良、自由黨邵家輝和易志明、選委界謝偉俊和江玉歡、教育界朱國強及九龍西梁文廣。贊成票佔全體89名議員七成，今屆立法會15項由政府提出、記名表決的決議案或法案中，比例最低。

姚柏良發言表示，旅遊業復蘇充滿挑戰，批評政府此時徵收酒店房租稅是矛盾之舉，業界大惑不解。許正宇表示，該稅項料每年為庫房帶來11億元額外收入，強調非針對旅遊界，指周邊地區都有同類稅項，稅率甚至較香港高，政府亦有一系列措施支持旅遊業。