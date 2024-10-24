漢打復必泰後亡 疫苗專家委員：腦幹出血死無關疫苗

事主黎志堅（終年48歲）2021年5月16日及6月6日注射兩劑疫苗，6月23日胸口疼痛到仁濟醫院求診，同日轉往瑪嘉烈醫院，延至6月25日不治。

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會成員兼衛生署法醫主任顧問醫生潘偉明作供稱，事主接種疫苗後沒投訴身體不適；解剖報告顯示他腦出血，沒血管栓塞等情况，他並非心肌梗塞，但有輕微冠心病。潘指出，事主死因是腦幹出血，不是因心包炎、心肌炎或肺炎致命。

潘指出，專家委員會認為接種疫苗有可能導致急性心包炎，但事主腦幹出血與疫苗無關，心包炎亦不能引致腦幹出血，溶血栓治療則可能令腦幹出血。在研訊主任提問下，潘進一步確認復必泰疫苗和心包炎及心肌炎有因果關係。

心臟醫：唔好彩誤診打溶血劑

養和醫院心臟科醫生周慕慈以專家證人身分作供，她提到事主曾被錯誤診斷為心肌梗塞，獲注射溶血劑後不幸腦幹出血。周又認為，心肌梗塞並非唯一診斷，她同意診斷影響治療，可接受處方溶血劑，但也有其他方法治療。案件押後本周五再續。

【案件編號：CCDI 865/21】

（死因研訊）