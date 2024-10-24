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港聞二

居屋截表暫遜去年近四成 超額13倍

【明報專訊】「居屋2024」昨晚7時截止申請。房委會稱截至昨午5時累計收到逾10萬份申請表，超額認購約13倍，較「居屋2023」同時段約16.3萬份下跌約38.7%，更較「居屋2022」同時段約25.2萬份申請表下跌約60.3%，即申請數目連跌兩年。

房委會表示，截至昨午5時，房委會客務中心累計派出約2.8萬份「居屋2024」申請表，當中約8000份綠表及約兩萬份白表。房委會累計收到逾10萬份申請表，包括約1.5萬份紙本申請表及約8.8萬份網上申請。有關數字尚未計及郵遞申請及各屋邨辦事處未處理完的紙本申請，最終數字待確實。

今期居屋推售7132伙，包括位於啟德、油塘、觀塘、東涌及屯門的5個新項目，平均售價定於市價七折，介乎143萬至467萬元，預計今季攪珠，明年第二季揀樓。

招國偉稱遜預期 超額10年最低

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，原預期今期居屋收到約15萬份申請表，結果暫收約10萬份申請表，從計及郵遞等估計最終共近11萬份申請表，與預期有差距，形容「有少少意外」，又稱超額反應是2014年推售以來最低。

招估計申請較遜或與樓價下跌有關，市民有其他選擇，亦可能市值折扣不夠吸引。不過招續說，超額認購倍數低，對有置業需求市民屬好事，相信今期居屋可售罄。

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