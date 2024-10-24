英基主任認收9家長賄款助入學 共64萬 下月將指證其餘被告

犯案3年 內部審計揭發解僱

本案15名被告為該校前行政主任林珍妮（54歲），13名介乎33至44歲的家長黃薏娗（前稱黃詠雯）、劉映均（前稱劉慧德）、馬賢文、李洁冰、林泯希、張珈銘、徐惠謙、江靜雯、蔡慧妍、李俊朗、黃美雪、麥偉琪、朱霜叶，以及一名家長的生意伙伴蕭裕邦（45歲）。林珍妮昨於替代區院的西九龍法院承認4項代理人接受利益及5項串謀使代理人收受利益罪，其餘4罪存檔法庭。同案被告將於下月中受審，庭上透露林珍妮將作供指證。

案情稱，林珍妮2011年加入英基，在該幼稚園任職行政人員處理幼兒班入學申請；根據英基取錄政策，依次優先取錄員工子女、學生兄弟姊妹、幼稚園債券計劃提名人及舊生子女。家長網上遞交申請而子女通過面試的話，林會按上述取錄類別及隨機編號，安排將網上系統編製的入學合約透過電郵發送予家長，空缺一經填滿就會列入輪候名單。2021年，英基內部審計人員發現林處理入學申請時違反校方政策，同年解僱。

調查發現，2018年9月至2021年8月林珍妮和9名家長在其子女申請入學期間聯絡，該9人的子女全屬取錄次序低於上述4組的其他類別，部分人已通過面試及在輪候名單。起初家長向林查詢時，林分別索取2萬及5萬元，後來索款10萬元，作為安排面試及或提供學位的報酬。有家長問林這安排是否安全，林答若對方不告知別人就安全。家長同意繳款後，林傳送合約並通知對方獲得學位，雙方交收賄款。其中有家長說願付50萬元買債券，林則要求10萬元。林又聲稱另一人的兒子排在第40多名，實則他排在第二名。

校門食肆女廁交收

被告之一馬賢文為兒子遲交入學申請，林向中間人劉映均表示馬須交10萬元予她，劉代告知馬賢文會付款後，馬收到入學合約，其兒子當時取錄次序排在213位。劉與馬到該幼稚園在門口將載有30萬元的公文袋和一個蛋糕的紙袋交予林，林其後將20萬元交還劉，林自己保留10萬元。

信息顯示，劉曾告訴馬可替對方「走後門」，馬需為此支付款項少於購買債券。林又在家長住所、食肆及公園女廁等地收取金錢，家長附送蘋果批、泰國紀念品。

【案件編號：DCCC 703/22、603/23】