北上安老7新院舍 兩與港合營 兩間稱港府曾派員評估 一稱不能公開買位價

新增7間院舍位於廣州、佛山和中山，其中兩間由香港機構與內地機構合營，5間由內地機構營運。社署回覆稱截至上月30日共有266名香港長者參加廣東院舍計劃，合資格長者可按意願參加，現時毋須輪候便可入住。

勞福局長孫玉菡昨於商台《在晴朗的一天出發》說，廣東院舍為香港長者提供半年試住期，不適應者仍可返港，而且在港輪候院舍次序不變。他強調北上養老不影響長者在港就醫，長者可自由選擇回港覆診，惟希望狀况輕微者優先在當地就診。

樂善堂：一護工對兩「全護理」長者

廣州椿萱茂陳涌養老服務有限公司由樂善堂與內地機構合營。樂善堂總幹事劉愛詩接受本報訪問時稱，目前仍在籌備文件和制訂指引，需視乎情况決定撥出多少牀位接收香港長者。她預計入住長者以半護理和全護理需要為主，該院將安排一名護工照顧4名半護理長者，一名護工對兩名全護理長者，另有24小時駐院醫生、香港註冊護士等。

政府將為參與計劃的院友提供每年最多1萬元和3萬元人民幣的門診和住院費，劉愛詩說她從前日記者會得知安排，而廣州市政府另為住滿6個月的長者提供城鄉保險，可覆蓋六成半至七成半住院費，加上長者醫療券涵蓋門診，對長者有充分醫療支援。她不認同政府是「踢」長者北上養老，且內地院舍護工普遍年輕、居住環境和膳食質素高，提供優質選擇。

一擬撥50牀 員工部分懂粵語

廣東頤壽醫療養老有限公司廣州麓湖家長薈分院是內地機構全權營運，該公司總經辦主任陳希明說，現時該院已有3名香港院友，員工全數來自內地，部分懂說粵語；全院共有829張牀，目前入住率約三成，將撥50張牀給該計劃。她說不能公開港府買位價錢，而該院對內地院友收費則視乎房間種類，介乎5000至5萬元人民幣。

陳希明說港府過去多次派員到該院視察，也有邀請院方來港交流，經長時間磨合才能加入計劃。

南沙區養老院回覆稱，目前有6名香港長者居住，全院共400張牀，入住率九成，預計下月起將有首批廣東院舍計劃長者入住。該院稱香港早前派出專家評估院舍情况，提出指導和建議，並希望透過加入計劃融合香港養老服務標準，更貼近兩地養老情况。

《施政報告》另提出明年起資助赴粵養老的綜援長者入住指定院舍，即廣東院舍計劃的11間院舍，每月可獲5000元資助，名額1000個。劉愛詩說參與計劃是為幫助最有需要的長者，暫擬集中接收中央輪候冊者。