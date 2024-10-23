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港聞

港聞二

警酒駕兼無牌 偕退休警父認24罪

【明報專訊】休班男警涉無牌駕車接載同袍上班，並酒後駕駛逃避警方截查，男警父親被指允許兒子駕車，兩父子被控危駕、醉駕等24罪。休班男警昨在沙田裁判法院承認14罪，其父親則承認10罪。辯方求情稱，休班男警因工作壓力而飲酒，他怕酒後駕駛被控才愚蠢逃去；另透露男警父親為退休警。裁判官批評案情嚴重，押後至11月12日判刑，其間男警須還押，其父獲准保釋，待取社會服務令報告。

被告依次為已停職警員姜淇傑（26歲）及其父親姜知勇（59歲）；控方指首被告有8項交通定罪紀錄。

辯方求情透露，次被告1984年加入警隊服務25年，退休後依賴退休金及從事地盤工作過活。首被告則受父親影響，2018年加入警隊。首被告案發時以為酒精已揮發才駕車，他自知令警員置身險境，亦因牽連父親而感內疚，並對於知法犯法感羞愧。

案情透露，2023年12月25日凌晨，警方發現首被告在長青公路危駕比亞迪私家車，令一輛的士煞停，首被告不理警方指示駕車逃往大欖隧道，其間首被告高速駕駛及橫越雙白線12次，在青朗公路附近加速至時速170公里並失去蹤影。

同日早上，警方在天悅邨截停身上帶酒氣的首被告，他當時沒有駕駛執照，其「P牌」同年3月遭取消，而涉事車主、即次被告其後被捕。調查發現男警曾多次接載PTU（機動部隊）同袍往返天水圍、洪水橋及大埔的PTU行動基地。

【案件編號：STCC 1488/24】

相關字詞﹕沙田裁判法院 無牌駕駛 危險駕駛 醉酒駕駛 警員犯法 休班警

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