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港聞二

中年漢打復必泰後亡 法醫：疫苗或致腦出血

【明報專訊】48歲男工程主管於2021年注射兩劑復必泰新冠疫苗，逾兩周後胸口疼痛入院，初時被診斷心肌梗塞，兩天後身亡。死因研訊昨續，心臟科醫生供稱，在血管造影檢查後判斷事主並非心肌梗塞；至於事主曾被認為心肌梗塞而獲發溶血劑，該醫生提到溶血劑或令他腦出血。法醫指事主死因是腦出血，而自發性腦幹出血可能由疫苗所引致。

曾獲溶血劑 醫生：或致腦出血中風

事主黎志堅（終年48歲）在2021年6月6日接種第二劑疫苗，6月23日因胸口痛入住仁濟醫院，同日轉往瑪嘉烈醫院，延至6月25日不治。

瑪嘉烈醫院心臟科加護病房的時任主診醫生石映彤供稱，2021年6月23日下午，事主從仁濟醫院送往瑪嘉烈醫院做緊急冠狀血管造影檢查，不過事主沒有心肌梗塞，毋須「通波仔」。

石指事主同日下午口齒不清及腦幹出血，估計是他較早時獲注射溶血劑，導致腦出血及中風，院方曾提供逆轉溶血劑的藥物；惟事主情况惡化，以至休克，院方給予強心藥並通知家人，家屬同意在事主心跳停頓時放棄急救。事主最終在6月25日離世。

法醫盧健琳供稱，解剖發現事主腦幹出血，並有心包炎、心肌炎及肺炎，均屬輕微，無迹象顯示他患心肌梗塞，其直接死因是腦出血；而事主自發性腦幹出血，有可能因接種疫苗引起。在死因裁判官周至偉關注下，盧稱腦出血相當嚴重，可即時危及生命。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 865/21】

（死因研訊）

相關字詞﹕死因研訊 復必泰疫苗 新冠疫情

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