的士記分制一個月 4司機扣10分 李家超：有阻嚇力

記分制上月22日實施，針對的士司機共11項違例行為，司機須負相關刑責，亦會被扣分，其中兜路扣5分，濫收車資、拒載、更改的士咪表等扣10分，兩年扣滿10分者須自費修習的士服務改進課程；滿15分者則停牌3個月，再犯可停牌6個月。

工會倡多派人手執法 檢討停牌門檻

近日有傳媒報道，國慶黃金周期間有的士於西貢濫收車資，加收咪表以外「人頭費」致車費達千元，李家超昨稱，歡迎任何受不合適對待的乘客舉報個案，政府會在口岸或的士需求很大的地方多派資料，包括收費情况、舉報電話等。至於會否在某些旅遊熱點開拓更多公共交通，李稱運輸及物流局會監察情况，平衡整體需要，局方亦會盡快研究在的士車廂內安裝攝錄系統，其後提出建議。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強稱，記分制實施後有司機被扣分，相信對害群之馬有阻嚇力。他認為「黑的」司機或以「劏幾個客才會被捉一次」的心態犯險，建議當局可多派人手在旅遊熱點執法，並視乎未來數月被記分人數，適時檢討停牌分數門檻。

議員促強制裝車cam 增宣傳投訴渠道

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，當局公布被記分數字相信能令業界更認真對待記分制，但制度依賴警方放蛇、乘客投訴並成功蒐證才能揪出違例司機，強制於的士車廂安裝攝錄系統才有長期監察及警惕之效，盼當局盡快完成草擬相關條例草案，提交上立法會。

陳又建議，政府可加強向旅客宣傳投訴的士違例的渠道。對於會否造成反效果，令旅客留下「香港的士質素差、要監管」的壞印象，陳稱不擔心，認為投訴無門令旅客更不滿。