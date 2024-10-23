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的士記分制一個月 4司機扣10分 李家超：有阻嚇力

【明報專訊】的士司機違例記分制度昨日生效一個月，特首李家超昨出席行會前透露，至今已有4名的士司機被記10分，涉濫收車資及拒載，相信透過嚴打及持續公布結果，對業界有阻嚇作用。有的士業界指實施首月已有司機被記分，相信能警惕業界，強調業界贊成打擊害群之馬，同意當局可監察未來數月被記分人數，再檢討罰則。有議員指「黑的」多於旅遊熱點出沒，建議政府可加強向旅客宣傳投訴的士違例的渠道，一方面可令旅客有信心本港有法例保障消費者權益，另一方面可進一步提升記分制阻嚇作用。

記分制上月22日實施，針對的士司機共11項違例行為，司機須負相關刑責，亦會被扣分，其中兜路扣5分，濫收車資、拒載、更改的士咪表等扣10分，兩年扣滿10分者須自費修習的士服務改進課程；滿15分者則停牌3個月，再犯可停牌6個月。

工會倡多派人手執法 檢討停牌門檻

近日有傳媒報道，國慶黃金周期間有的士於西貢濫收車資，加收咪表以外「人頭費」致車費達千元，李家超昨稱，歡迎任何受不合適對待的乘客舉報個案，政府會在口岸或的士需求很大的地方多派資料，包括收費情况、舉報電話等。至於會否在某些旅遊熱點開拓更多公共交通，李稱運輸及物流局會監察情况，平衡整體需要，局方亦會盡快研究在的士車廂內安裝攝錄系統，其後提出建議。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強稱，記分制實施後有司機被扣分，相信對害群之馬有阻嚇力。他認為「黑的」司機或以「劏幾個客才會被捉一次」的心態犯險，建議當局可多派人手在旅遊熱點執法，並視乎未來數月被記分人數，適時檢討停牌分數門檻。

議員促強制裝車cam 增宣傳投訴渠道

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，當局公布被記分數字相信能令業界更認真對待記分制，但制度依賴警方放蛇、乘客投訴並成功蒐證才能揪出違例司機，強制於的士車廂安裝攝錄系統才有長期監察及警惕之效，盼當局盡快完成草擬相關條例草案，提交上立法會。

陳又建議，政府可加強向旅客宣傳投訴的士違例的渠道。對於會否造成反效果，令旅客留下「香港的士質素差、要監管」的壞印象，陳稱不擔心，認為投訴無門令旅客更不滿。

相關字詞﹕黑的 的士服務 的士 的士司機 的士司機違例記分制

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