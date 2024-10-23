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港聞二

旅業伙中移動推「盛事遊」 內地平台推14行程 售價388至3900元

【明報專訊】近年訪港內地客傾向深度遊，特首李家超多次呼籲業界求變及革新，香港旅遊業議會聯同酒店業及零售業即日起推出「盛事旅遊Link滿Fun」計劃，針對內地客推出深度遊產品，並配合盛事及安排旅行團到訪大型商場，產品售價由388至3900元不等（見表）。香港零售管理協會主席謝邱安儀說，不會強迫旅客在商場消費，只冀旅客享受過程。

旅議會與香港零售管理協會、香港酒店業主聯會及中國移動香港合作，在中移動內地版應用程式銷售及推廣特色旅遊產品。旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，目前共提供14款行程，由6間旅行社提供，部分行程為一至兩日不等，可兩人成團，未來會增加不同路線，惟暫時難以估計可以吸引多少內地客。

訪大商場 主題涵都市傳說品酒

根據中移動內地應用程式，深度遊產品包括售價2700元的雙人「香港都市傳說2天團」，參加者將體驗鵝頸橋打小人、到訪新娘潭及到華富邨探索UFO之謎等，包一晚酒店及三餐；另有售價2760元的雙人「酒遍全香港」，行程包括參與盛事之一的香港美酒佳餚巡禮、到海景嘉福洲際酒店的酒吧，以及到The One商場，包一晚雙人房住宿。

目前有5間商場參與計劃，包括K11 Musea、朗豪坊、The One、ifc mall及黃大仙中心。謝邱安儀稱，5間商場都會安排專業接待員迎賓，並贈送小禮物及提供商戶優惠。她又說，不會強迫旅客在商場消費，「就算不購物都不緊要」，強調最重要是旅客享受過程及體驗，讓他們感受到儀式感，「幫助香港加分」。她認為過往香港服務水平好，但欠缺體驗式元素，該計劃有助業界「諗多幾步」，構思更多特色購物體驗。

姚柏良：散客變團客 免平台上架費

立法會議員姚柏良表示，本港逾九成旅客為「散客」，業界一直思考如何將散客變團客，形容以往旅行社只安排團餐及住宿等「低層次串連」，認為今次計劃是「昇華版串連」，冀將盛事經濟效益最大化，達到乘數效應，以及給予客人禮遇感，令旅客有賓至如歸感覺。姚透露，中移動不會向業界收取平台上架費，只希望產品是優質及受歡迎，並能為客戶提供優惠。

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