明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

西灣河開槍案 19歲男上訴駁回

【明報專訊】2019年11月11日「大三罷」，綽號「熊仔餅」男生周柏均在西灣河遭警員開槍擊中腹部，他與同案另一男生胡子鍵被裁定企圖搶劫等罪成，各被判囚6年。胡不服定罪及判刑申請上訴許可，昨在上訴庭聆訊。申請方主張搶槍非唯一推論，又指胡案發時未滿20歲，被人「洗腦」，他無令開槍警員受嚴重傷害，冀法庭接納刑期過重。法官直言胡無作供，法庭無理由替胡想像各式各樣的可能，駁回上訴。判辭將於6個月內頒布。

申請人胡子鍵（案發時19歲）及被告周柏均2022年被區院法官謝沈智慧裁定阻差辦公和企圖搶劫罪成，周另被控「企圖從合法羈押下逃脫」罪成。二人早前就定罪和刑期提出上訴，其後周放棄申請。

稱搶槍非唯一推論

申請方提出，當日環境混亂、電光火石，涉案警員A稱只曾感覺胡的手指和手背觸碰自己，現場片段亦未見胡捉着對方的手，動作可解讀為胡推開警槍，避免槍指向自己，搶槍非唯一推論。

官：無作供 不代想像各樣可能

上訴庭法官潘敏琦聞言稱，若然如此，胡應在原審作供抗辯，「點解（法庭）要同佢想像各式各樣嘅可能性呢？」法官彭偉昌補充，A在路邊已手按槍袋戒備，在馬路中心時又箍着白衫男，此情况下胡仍上前，槍聲響起後又無即時離開，反而接觸A持槍的手。法官彭寶琴並說，申請方主張胡撥開槍支的說法與胡警誡下承認欲從警方手上「搶番」另一白衫男子的說法南轅北轍，雖然後者最終不被謝官接納，但謝官無理由「無中生有」，設想其他可能性。

申請方另指無證據證明胡搶槍後打算如何做，不能肯定他有永久剝奪警員佩槍的意圖。法官彭寶琴稱胡非物主，即使他把槍丟棄，亦不等於他無永久剝奪的意圖。

律政司一方則回應稱，謝官已詳細分析案中證據，胡專注捉着警員的手，而當警員按槍袋時，現場有人退後或離開。

【案件編號：CACC 229/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 企圖搶劫 阻差辦公 西灣河開槍 大三罷 反修例事件

上 / 下一篇新聞

疑女友情變 漢涉刀斬焚宅殺三母女 曾言同歸於盡 女友中逾百刀13歲女36處傷
疑女友情變 漢涉刀斬焚宅殺三母女 曾言同歸於盡 女友中逾百刀13歲女36處傷
被告：遭女友譏「又老又窮」 失控無為意傷兩童
被告：遭女友譏「又老又窮」 失控無為意傷兩童
大王古廟疑雪櫃短路 屋頂燒穿神像「毀容」
大王古廟疑雪櫃短路 屋頂燒穿神像「毀容」
「墊支馮國綸遊船河」 下屬涉報銷騙3000萬
「墊支馮國綸遊船河」 下屬涉報銷騙3000萬
黑客潛伏兩年未察 南華會違私隱例 學校非牟利機構外泄案趨增 佔總數逾三成
黑客潛伏兩年未察 南華會違私隱例 學校非牟利機構外泄案趨增 佔總數逾三成
去年157宗資料外泄 涉學校非牟利機構倍增
去年157宗資料外泄 涉學校非牟利機構倍增
政府內部禁WhatsApp等 孫東：理解不便 有辦法替代
政府內部禁WhatsApp等 孫東：理解不便 有辦法替代
灣仔設展館介紹北都等 多議員反對綑綁新田撥款
灣仔設展館介紹北都等 多議員反對綑綁新田撥款
再多一猴死 同現類鼻疽病變
再多一猴死 同現類鼻疽病變
續用續賣膠餐具「散貨」 商舖：倘執法即丟棄
續用續賣膠餐具「散貨」 商舖：倘執法即丟棄
德籍麻醉師涉十度醫院偷藥
德籍麻醉師涉十度醫院偷藥
旅業伙中移動推「盛事遊」 內地平台推14行程 售價388至3900元
旅業伙中移動推「盛事遊」 內地平台推14行程 售價388至3900元
的士記分制一個月 4司機扣10分 李家超：有阻嚇力
的士記分制一個月 4司機扣10分 李家超：有阻嚇力
中年漢打復必泰後亡 法醫：疫苗或致腦出血
中年漢打復必泰後亡 法醫：疫苗或致腦出血
警酒駕兼無牌 偕退休警父認24罪
警酒駕兼無牌 偕退休警父認24罪
北上安老7新院舍 兩與港合營 兩間稱港府曾派員評估 一稱不能公開買位價
北上安老7新院舍 兩與港合營 兩間稱港府曾派員評估 一稱不能公開買位價
籌備工作組：第三醫學院 臨牀學習須夠
籌備工作組：第三醫學院 臨牀學習須夠
煽分裂入獄 國安條例生效未獲減刑 美隊二覆核指未顧更生 官：多此一舉
煽分裂入獄 國安條例生效未獲減刑 美隊二覆核指未顧更生 官：多此一舉
鏡騷LED屏申報各272公斤 舞台設計師述與藝能開會 「有人估算每塊500公斤」
鏡騷LED屏申報各272公斤 舞台設計師述與藝能開會 「有人估算每塊500公斤」
灣區熱搜：同站唔同名 同名唔同站
灣區熱搜：同站唔同名 同名唔同站
【Emily】馬騮連環死 李讚楊潤雄應變快 話即時圍堵化驗公布 「符合要求」
【Emily】馬騮連環死 李讚楊潤雄應變快 話即時圍堵化驗公布 「符合要求」
【Emily】李兆基樓爬牆虎被斬 中大：髹完油會種番
【Emily】李兆基樓爬牆虎被斬 中大：髹完油會種番
【Emily】麥兜伙中風學會 拍片教認病徵
【Emily】麥兜伙中風學會 拍片教認病徵
【Emily】黃大仙周末搞市集 汕頭美食免費歎
【Emily】黃大仙周末搞市集 汕頭美食免費歎
【Emily】公僕普通話賽題目放上網 畀公眾試答
【Emily】公僕普通話賽題目放上網 畀公眾試答