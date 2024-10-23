西灣河開槍案 19歲男上訴駁回

申請人胡子鍵（案發時19歲）及被告周柏均2022年被區院法官謝沈智慧裁定阻差辦公和企圖搶劫罪成，周另被控「企圖從合法羈押下逃脫」罪成。二人早前就定罪和刑期提出上訴，其後周放棄申請。

稱搶槍非唯一推論

申請方提出，當日環境混亂、電光火石，涉案警員A稱只曾感覺胡的手指和手背觸碰自己，現場片段亦未見胡捉着對方的手，動作可解讀為胡推開警槍，避免槍指向自己，搶槍非唯一推論。

官：無作供 不代想像各樣可能

上訴庭法官潘敏琦聞言稱，若然如此，胡應在原審作供抗辯，「點解（法庭）要同佢想像各式各樣嘅可能性呢？」法官彭偉昌補充，A在路邊已手按槍袋戒備，在馬路中心時又箍着白衫男，此情况下胡仍上前，槍聲響起後又無即時離開，反而接觸A持槍的手。法官彭寶琴並說，申請方主張胡撥開槍支的說法與胡警誡下承認欲從警方手上「搶番」另一白衫男子的說法南轅北轍，雖然後者最終不被謝官接納，但謝官無理由「無中生有」，設想其他可能性。

申請方另指無證據證明胡搶槍後打算如何做，不能肯定他有永久剝奪警員佩槍的意圖。法官彭寶琴稱胡非物主，即使他把槍丟棄，亦不等於他無永久剝奪的意圖。

律政司一方則回應稱，謝官已詳細分析案中證據，胡專注捉着警員的手，而當警員按槍袋時，現場有人退後或離開。

【案件編號：CACC 229/22】

（反修例風暴）