續用續賣膠餐具「散貨」 商舖：倘執法即丟棄

環署：無嚴重違規 先向源頭商戶執法

環保署回覆本報稱，適應期過後，市面所見商戶基本上都遵行法例要求，並沒發現嚴重違規，又稱「走塑」工作仍會以宣傳教育為主，也會輔以適度執法，執法重點先在源頭供應層面着手，確保源頭商戶不會違規售賣受管制的膠產品，強調「走塑」政策和法規並非旨在懲罰，而是改變市民和業界行為，亦理解改變過程需時。

首階段管制措施全面禁止堂食提供即棄膠餐具，以及禁止堂食和外賣時提供發泡膠餐具、即棄膠羹等。同時，零售商不得售賣發泡膠餐具、即棄膠飲管、即棄膠羹和叉等。

有深水埗燒味外賣店昨續向顧客提供發泡膠盒，店內擺放逾30個發泡膠盒。店員稱，數天前打算退回剩餘膠盒，遭批發商拒絕，因此希望盡快「散貨」。被問到會否擔心政府執法，店員說屆時唯有棄置所有發泡膠盒。

有深水埗兩餸飯店向堂食顧客提供可重用飯碟及筷子，同時預先用膠兜盛載湯品，放在收銀處旁供給堂食及外賣顧客，並吩咐堂食顧客自取湯品。有堂食顧客試圖取走櫃台前的即棄餐具，則遭店員喝止及提醒堂食須用可重用餐具。店員向記者說，若政府認為有關即棄膠兜違規，會全數丟棄。

膠品店指多人趕買飲管 有客「博懵」

記者昨亦到訪油麻地兩間藥房、一間即棄餐具零售商及一間雜貨店，其中雜貨店仍有售即棄膠羹膠叉，貨架頂層還有一籃存貨；店員稱不清楚已過適應期，強調自有關法例生效後再無入貨，至今尚餘存貨，若丟棄會造成浪費，不過相信老闆會妥善處理貨品。

本報早前報道油麻地一間膠袋紙品快餐用品行，於適應期內減價促銷受管制塑膠用品。據記者觀察，該店昨已停售所有首階段受管制塑膠用品，店員胡小姐說，不少市民趁適應期屆滿前特意來買膠飲管，「一次過買5包、10包」，雖然昨日已過適應期，仍有顧客「博懵」詢問有否膠飲管。她稱店內餘下10多箱受管制塑膠用品存貨，料損失達五位數，又憂第二階段法例實施後利潤大減，或會「無得做」。