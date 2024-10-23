灣仔設展館介紹北都等 多議員反對綑綁新田撥款

甯漢豪：與金紫荊有協同效應

新田科技城總發展面積逾600公頃，政府將該項目分成兩期，其中第一期再分為兩個階段，第一期第一階段發展佔地約158公頃，主要涵蓋靠近粉嶺公路一帶的創科用地、道路及基建設施等，但不包括填塘。該項目亦包括在灣仔北興建一個展館，佔地約5000平方米，政府計劃明年動工，最快2027年啟用。

議員梁熙在會上問到可否將灣仔擬建展館用地騰出作其他用途，甯漢豪稱當局聽取社會意見，認為要有一個得體的展覽場地對外展示，遊客去完金紫荊可再去展館，兩者有協同效應。

立法會發展事務委員會主席、經民聯盧偉國稱，灣仔選址相當珍貴，興建展館要深思熟慮，又指政府將展館與新田科技城撥款「綑綁」討論，做法太粗疏，應分拆處理。民建聯鄭泳舜則指大會堂旁的展城館平日人流不多，希望將展城館及擬議新展館合併，把現有展城館騰空，作文創產業等用途。

鄭泳舜倡併展城館 騰空搞文創

何珮玲稱，現時向議員提供有關興建新展館文件內容較簡單，稍後會在工務小組討論時更詳細交代；她又稱聽到議員意見，當局會將展館項目抽出成為獨立項目，向立法會申請撥款，讓議員有充分時間討論。

多關注300億太貴 常秘稱再檢視

另外，議員普遍關注造價約300億元的新田科技城項目太貴，是否有下調空間，何珮玲稱會再檢視；至於該項目面對司法覆核挑戰，她認為不應在未知結果前停下來，政府在諮詢法律意見後，首階段工程已不包括任何填塘工程。

（2024年施政報告）