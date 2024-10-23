政府內部禁WhatsApp等 孫東：理解不便 有辦法替代

研究員促常監察清水機

私隱專員鍾麗玲昨歡迎政府措施，指資料外泄時有發生，需加強資訊保安。本報昨報道，據悉增設「指定電腦」的部門包括香港電台。港台周一深夜回覆本報，指會按政府的相關指引處理資訊科技保安事宜。

孫東昨在港台《千禧年代》解釋，過去一年政府面對不少嚴峻挑戰，電腦遭入侵情况較嚴重，因此參照國際通用做法，舉例美國及內地中央政府，內部對電腦使用都有相對嚴格要求。他理解會為政府人員帶來不便，但相信各部門有替代辦法，而政府現時仍允許人員以部門提供的流動電話，使用即時通訊工具對外溝通。

港台：資安跟政府指引

賴灼東表示，設置不會連接政府系統及伺服器的「指定電腦」收外界資料，做法妥當，一旦有任何保安問題、可隔離風險，但部門仍要持續監察，確保指定電腦不會成為「跳板」，讓黑客入侵到內部系統。對於保安措施造成不便，賴認為是無可厚非，因「人」是整個資訊安全最弱一環，唯有設立機制，才可降低人手處理資訊時的泄漏風險。他又建議與政府合作的公司申請獲認證的企業版帳戶，確保以即時通訊軟件聯繫時雙方身分可信。

另外，政府正準備做網絡安全攻防演練，孫東表示將在下月中連續3天舉行，有逾20間公私營機構參與。