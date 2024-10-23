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「墊支馮國綸遊船河」 下屬涉報銷騙3000萬

【明報專訊】曾獲頒銀紫荊星章的馮氏集團副主席馮國綸，於擔任利豐有限公司（下稱利豐）非執行主席時，其女下屬涉嫌訛稱要為馮墊支遊船河及應酬費，以及為馮的友人買靈芝萃取物，在報銷表造假等來索款。女職員被控5項欺詐，被指在3年多騙取公司共約2963萬元，昨在西九龍裁判法院提堂。她暫毋須答辯，案件押後至12月2日於東區裁判法院再訊，以候交付高院，其間被告獲准以50萬元保釋。

被告鄭淑嫻（66歲）報稱無業。首兩控罪指，被告2015年12月2日至2019年1月9日間藉欺騙、即向利豐訛稱她的預支現金申請是用於馮國綸遊船河而鄭需要墊款，意圖詐騙誘使利豐職員向鄭支付共2,465,500元；而且被告向利豐提供虛假陳述，指遊船河的費用報銷索賠表的資料及證明文件為真實，誘使利豐職員支付共390,144.7元，導致鄭獲利或對利豐造成損害。

第三及第四項控罪指，被告2015年2月8日至2019年1月13日間訛稱她的預支現金申請是用於馮國綸出席社交活動，誘使利豐支付共26,096,000元；而且被告訛稱社交活動費用的報銷表資料和證明文件為真實，以及申索已獲上司馮國綸批准，誘使利豐支付共377,099.7元。

第五項控罪則指，被告2016年5月5日至2018年7月24日間訛稱為馮的朋友向香港保健中心有限公司購買107盒靈芝萃取物，以及申索獲馮批准，誘使利豐支付共304,000元。

【案件編號：WKCC 4639/24】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 欺詐罪 利豐 馮國綸

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