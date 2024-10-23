被告：遭女友譏「又老又窮」 失控無為意傷兩童

約一周後警方替被告錄取警誡口供，被告說案發當晚他抱怨女友溫菊芳夜歸，溫拒絕與他性交，但有替他手淫。被告又指他隨後如廁，溫此時致電另一人稱他持刀要斬她，但當時他根本無持刀。被告聞言遂到廚房取刀，稱「我畀晒啲錢你，我已經買晒所有嘢畀你」，溫辱罵被告「又老又窮」，揚言要找新的年輕男伴，被告遂開始亂刀斬溫。

姊妹落牀抱母 「叔叔，媽媽對你好好」

被告自言當時失控，只想斬溫，兩姊妹從上格牀下來抱溫，他無為意自己傷及兩姊妹。被告補充，8歲女童廖淑媛曾說「叔叔，媽媽對你好好」，溫亦求饒說「老公我會同你過世，同你一齊老，我哋係一家人」。被告指「無用」並點火，打算4人同歸於盡，但他因無法忍受濃煙而衝出單位。警員問被告為何不帶三母女逃命，被告重申自己失控，不知發生什麼事。控方提醒陪審團，被告供辭未必反映全部真相。

此外，「承認事實」透露溫2014年有1項「在賭博場所內賭博」定罪紀錄，罰款400元。對於被告形容溫嗜賭，控方指她是否完美的單親母親非審訊事項，而被告因打麻將認識溫，他亦是賭徒。