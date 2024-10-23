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港聞

港聞二

灣區熱搜：同站唔同名 同名唔同站

【明報專訊】大灣區軌道網絡覆蓋日廣，讓市民享交通之便，但隨之而來是一個城市有多個名字相近的車站，如東莞高鐵和城際便有10多個站，有的新站用舊名、舊站用新名，或同位置不同鐵路卻有不同名字。這些琳琅滿目的站名隨時引起混亂，今次就以東莞為例，為大家回顧各站名複雜由來。

明報記者 陳子凌

●東莞西站

地址：水鄉大道與望洪路交匯處

主要線路：廣惠城際鐵路、穗深城際鐵路

東莞西站是高4層的高架車站，於2019年12月15日啟用，位處東西走向的廣惠城際鐵路，以及南北走向的穗深城際鐵路的交匯位置，因此是這兩條城際線的主要轉車站，其中一層設有轉乘通道，乘客毋須出站及重新安檢直接轉車

●東莞港站

地址：沙田鎮港口大道與廣深沿江高速交匯處

主要線路：穗深城際鐵路

東莞港站原規劃稱沙田站，其後改為東莞港站，是穗深城際鐵路其中一個車站，於2019年12月15日啟用

●虎門站

地址：虎門鎮站北路1號

主要線路：廣深港高鐵

虎門站始建於2009年，當時稱虎門白沙站，2011年投入運作，是東莞第一座高鐵站，也是西九龍到廣州南站路線唯一停經東莞的高鐵站。虎門站也是東莞市西南部集高鐵、城際及地鐵於一身的交通樞紐，然而作為高鐵站叫虎門站，城際線卻稱虎門北站，而地鐵站名就叫虎門火車站，站名雖各異，但其實都是同一地方

●虎門北站

地址：虎門鎮站北路1號

主要線路：穗深城際鐵路

虎門北站於2019年12月15日開通，是穗深城際鐵路其中一站，與高鐵的虎門站位於同一地方，只是高鐵在地面一、二層，城際在地底一至三層

●虎門東站

地址：虎門鎮太寶路

主要線路：穗深城際鐵路

虎門東站位置十分接近虎門鎮中心城區，2019年12月15日開通營運，與虎門北站一樣是穗深城際鐵路其中一站

●東莞站

地址：石龍鎮環湖西路

主要線路： 廣深鐵路、廣梅汕鐵路、

廣深港高鐵

東莞站位於石龍鎮和茶山鎮之間，2014年1月8日落成啟用，取代原有的石龍站，同時為避免混淆，原本位於常平的東莞站改名常平站。東莞站亦是深圳羅湖前往廣州東站的廣深鐵路一個主要車站，是西九龍至廣州東的一個中途站

●常平站

地址：常平鎮口岸大道13號

主要線路：廣深鐵路、廣梅汕鐵路、廣深港高鐵

常平站早於清宣統三年（1911年）建成啟用，原址位於現時車站附近，1997年常平站更名為東莞站，後於2013年復用舊稱常平站至今。常平站自1994年起便是廣九直通車的經停站，為方便乘客出入境，常平站設有東莞鐵路口岸，不過自從廣九直通車成為歷史，東莞鐵路口岸於今年7月31日亦由海關總署正式公告關閉。不過現時西九龍往廣州東的高鐵，大部分班次仍會經停常平站

●常平南站

地址：常平鎮常平大道

主要線路：廣惠城際鐵路

常平南站始建於2009年，曾暫名常平站，2015年正式定名常平南站，2017年12月28日投入運作，是廣惠城際鐵路莞惠段其中一站

●東莞東站

地址：常平鎮常東路

主要線路：廣梅汕鐵路、京九鐵路

東莞東站位於常平鎮，是廣梅汕鐵路的樞紐站之一。於1991年建成營運，原稱常平東站，1997年才改名東莞東站。由於與現時的常平東站距離僅500米，因此很易混淆

●常平東站

地址：常平鎮常東路

主要線路：廣惠城際鐵路

常平東站於2016年3月30日投入運作，是廣惠城際鐵路莞惠段其中一站。由於與之相距才500米的東莞東站原稱也是常平東站，因此兩站易令人混淆

●東莞南站

地址：東莞市東紅路

主要線路：京港高鐵、廣深港高鐵

東莞南站位於塘廈鎮林村社區，規劃初期稱塘廈站；顧名思義是東莞市最南邊的高鐵站，也是最接近深圳的高鐵站。東莞南站於2021年12月10日通車啟用，是京港高鐵、廣深港高鐵其中一個樞紐站

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