鏡騷LED屏申報各272公斤 舞台設計師述與藝能開會 「有人估算每塊500公斤」

3名被告依次為吳凱瑩、林志華及梁耀祖，各否認一項串謀詐騙罪以及屬交替控罪的欺詐罪受審。林浩源前日（21日）供稱，原打算在紅館懸掛12塊LED屏幕，其後基於預算及紅館無法承受12塊屏幕重量而改掛6塊。他另提及，被告梁耀祖曾於一場會議計算懸掛6塊屏幕是否可行，經計算後表示可以。

與藝能開會無紀錄 或記錯誰人與會

監製認「有機會」憑空講述會上內容

辯方昨向林浩源指出，梁耀祖並無出席上述會議，當日他正身處邵氏影城和另一場演唱會工作。林回應說，他無法「100%肯定」梁有出席該會。辯方又稱，林浩源跟被告等人召開的會議全部沒有會議紀錄，故他作供時只能「憑空」講述會上內容，或未能清楚記得部分事情，林稱「有機會係」。林另在辯方盤問下確認，他擔任演唱會監製20多年，曾監製歌手鄭秀文及容祖兒的演出，涉案演唱會為他首次用到可旋轉LED屏幕的演出。

控方早前稱每塊實重745公斤

此外，周淑貞接受辯方盤問時稱，涉案LED屏幕事宜由工程分判商「協興隆舞台工程有限公司」及一間名為「ITP」的公司處理，其中協興隆須確保鋼索及絞車系統能吊起場內的LED屏幕。周另提到，籌備期間曾跟被告吳凱瑩、林志華及工程分判商開會，會上有人估算每塊屏幕連同鐵框共重500公斤。據控方開案陳辭，藝能申報每塊屏幕重約272公斤，實際重約745公斤。

疫後演唱會重開 兩被告同時接其他工程

涉案演唱會導演鄭宇軒提及籌備MIRROR演唱會期間，正值疫後演唱會「啱啱開番」，他與被告吳凱瑩及林志華均同時參與其他演出。審訊今續。

【案件編號：DCCC 291/23】