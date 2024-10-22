毆打勒索兩嫖客 兩男判囚援交女更生

兩被告共損失16萬元

區院暫委法官陳慧敏稱，本案具相當程度的計劃和鋪排，串謀者各司其職。陳官續稱，案發酒店房內，事主很可能遇襲，加上「以性關係要脅勒索，導致事主因驚恐而默不作聲」。

男被告「遲起身」 上庭遲到

被告陳映彤（案發16歲，下同）、莊浩軒（21歲）及黃棋盛（32歲）。陳承認兩項串謀勒索罪；莊承認各一項串謀勒索、搶劫及盜竊罪；黃承認3項洗黑錢罪。獲准保釋的黃昨「遲咗起身」遲到約半小時上庭，陳官斥「咁大件事你都唔着重呀？」

法官指出，被告在Telegram拉客，吸引獵物到酒店房勒索；多人伙同犯案，利用性關係以武力及言語威迫勒索，導致事主感焦慮不安。事主為滿足被告苛索亦向親友借款。法官續指，勒索情節包括拍下裸片，預設銀行戶口定時轉帳更非一次性犯案。雖然陳與莊角色不一，但刑責相若。

法官表示，陳只從賣淫中獲利，但如果沒有她，不會成功勒索，其角色極為重要。報告顯示，陳的父母離異、荒廢學業和結交損友。法官稱若非陳現年僅18歲，將毫不猶疑地判處長期監禁，考慮到她初犯判入更生中心。至於莊及黃分別被判39個月及13個月。

案情指，2022年12月6日事主X付費與陳到酒店性交，兩男突進房毆打X及搶走8000多元。X被迫致電母親索取5萬元，共損失約7萬元。同月13日，事主Y付款與陳在酒店性交，Y離去時被莊與3男子拳打，遭拿走現金及提款卡。Y被要求下向友人借款7萬元，金錢轉至黃的戶口。Y的帳戶被設定指示每周轉走3萬元，Y損失共約9萬元。

【案件編號：DCCC 941/23】