明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

電腦禁WhatsApp 有部門「清水機」連外界 政府保安指引將生效 Gmail微信同受限

【明報專訊】政府早前規定僱員須獲批准方可使用電腦桌面版WhatsApp、Gmail和雲端軟件，要求部門6個月內執行，限期即將屆滿。據悉部門已制定各種方案，例如香港電台將增設俗稱「清水機」的指定電腦供開啟該些軟件接收外界資料；另有部門研究設立私有雲端及通訊軟件。有港台員工稱傳媒工作講求速度，憂慮須輪候使用指定電腦影響效率和質素。

稱會考慮風險 平衡業務需求

數字辦：制定切合實况措施

前資科辦今年4月更新《政府資訊科技保安政策及指引》，規定政府僱員須獲批准才可於辦公室使用電腦桌面版WhatsApp、微信，以及Google旗下Google Drive、Gmail等，各部門須於指引公布後6個月，即最遲本月內採取措施或制定實施計劃。數字政策辦公室（前資科辦）回覆稱，各決策局和部門會檢討資訊科技保安政策，並考慮個別特定使用需求、業務敏感和風險承受度等，以制訂切合實况的保安措施，平衡資訊安全和業務運作需求。

數字辦稱會提供技術建議和支援，各決策局或部門須定期審計，由高級首長級政府官員出任的部門資訊科技保安主任負責監督，以確保部門遵行《政策及指引》。港台至截稿前未回覆。

本報獲悉，不同部門實施新規定日子有異，有部門半個月前已執行，亦有部門將死線設於下周四（31日）。據悉港台下周一（28日）起將執行規定並陸續增設「清水機」，供員工開啟WhatsApp及Google Drive等，以下載採訪通知、影像等，再上載至File Cloud才可於自己電腦經雲端連結開啟檔案。

有部門將設私有雲端

至於個別部門牽涉較多前線工作，例如須用WhatsApp收發實地巡查相片、市民投訴等，或使用Google Drive接收工程進度照片等，所涉資料量多、容量龐大，據悉個別部門將設立私有雲端，外界可透過加密連結傳輸檔案至雲端，亦有部門研發通訊軟件供內部通訊。

政府消息稱，若有部門未能於本月內執行指引，數字辦將視乎情况酌情給予寬限期並提供支援，強調寬限期「不會以年計」。消息人士稱理解有部門的工作流程使用WhatsApp等對外溝通較方便，故建議增設不會連接政府系統及伺服器的指定電腦（destinated PC）專門登入該些軟件。

私有雲端和通訊軟件方面，消息人士稱各部門應按雲端檔案敏感程度設立密碼等權限，以防外泄，雲端亦能掃描病毒。被問政府何不統一建立即時通訊或雲端平台，消息人士透露曾就此諮詢各部門，有部門反映不必要。

憂爭機用 港台員工關注效率

前線執法者：簡單變麻煩

有港台員工關注每組同事可獲派多少「指定電腦」，稱傳媒工作節奏快，擔心如需「排隊爭位」與外界接收資料，影響工作效率及質素。

另有工作牽涉執法的職員說，前線以往WhatsApp傳送證物照片，現時改用個人電郵傳送部門，不代表無外泄或中毒風險，質疑現時「斬腳趾避沙蟲」，令簡單程序變得麻煩。

明報記者

相關字詞﹕香港電台 資科辦 數字政策辦公室 電郵 網絡安全 黑客 政府資訊科技保安政策及指引

上 / 下一篇新聞

住粵院舍 每年資助門診1萬住院3萬 「廣東計劃」11間分佈5市 孫玉菡：長者北上是「雙贏」
住粵院舍 每年資助門診1萬住院3萬 「廣東計劃」11間分佈5市 孫玉菡：長者北上是「雙贏」
關愛隊資助增半 「全用於服務」
關愛隊資助增半 「全用於服務」
機場貴金屬庫擬擴 150逐步增至千噸
機場貴金屬庫擬擴 150逐步增至千噸
公僕育兒假「平衡家庭人手需要」 子女定3歲以下因學前照顧多 有議員指3天少
公僕育兒假「平衡家庭人手需要」 子女定3歲以下因學前照顧多 有議員指3天少
填料庫工人墮海失蹤 海空搜索暫無果
填料庫工人墮海失蹤 海空搜索暫無果
屢姦未成年親女 父囚17年 憂致懷孕停施暴抹黑事主淫蕩 官斥禽獸不如
屢姦未成年親女 父囚17年 憂致懷孕停施暴抹黑事主淫蕩 官斥禽獸不如
鏡騷監製：憂超支超重 舞台減一半屏幕 指掛索等非被告所屬藝能提供 開會計算決定掛6屏
鏡騷監製：憂超支超重 舞台減一半屏幕 指掛索等非被告所屬藝能提供 開會計算決定掛6屏
失工作能力 阿Mo入稟索償僱主
失工作能力 阿Mo入稟索償僱主
前一哥曾偉雄獨立屋遭爆竊
前一哥曾偉雄獨立屋遭爆竊
終院非常任法官包致金鄧楨延任3年
終院非常任法官包致金鄧楨延任3年
醫局高層偕夫超市盜竊上訴駁回
醫局高層偕夫超市盜竊上訴駁回
貿發：減酒稅惠多行業 宜看遠 下月首大型展覽 烈酒商增兩成
貿發：減酒稅惠多行業 宜看遠 下月首大型展覽 烈酒商增兩成
貴州珍酒擬賣雪糕 盼吸年輕客
貴州珍酒擬賣雪糕 盼吸年輕客
港初企反洗錢AI 執法部門應用
港初企反洗錢AI 執法部門應用
央企旗下檢測認證機構 進駐河套設一站式服務
央企旗下檢測認證機構 進駐河套設一站式服務
膠餐具管制適應期今過 有食肆昨續供膠管
膠餐具管制適應期今過 有食肆昨續供膠管
第二份簡屋合約獲批 牛頭角兩項目逾2400伙
第二份簡屋合約獲批 牛頭角兩項目逾2400伙
48歲男打復必泰後亡 醫生：或誤診心肌梗塞
48歲男打復必泰後亡 醫生：或誤診心肌梗塞
大坑西邨餘11人拒遷 12．16聆訊
大坑西邨餘11人拒遷 12．16聆訊
毆打勒索兩嫖客 兩男判囚援交女更生
毆打勒索兩嫖客 兩男判囚援交女更生
九巴撼欄車頭劏開 車長輕傷停職
九巴撼欄車頭劏開 車長輕傷停職
灣區熱搜：粵38條撐生物醫藥發展 解初企痛點 加快建實驗室等平台 促進公院創新藥械臨牀試驗
灣區熱搜：粵38條撐生物醫藥發展 解初企痛點 加快建實驗室等平台 促進公院創新藥械臨牀試驗
灣區熱搜：藥械通縮審批時間 推醫藥數據跨境
灣區熱搜：藥械通縮審批時間 推醫藥數據跨境
灣區手記：長假期 ／文：尚東美
灣區手記：長假期 ／文：尚東美
【Emily】總商會擬下年率團訪美 林健鋒話助除對港誤解
【Emily】總商會擬下年率團訪美 林健鋒話助除對港誤解
【Emily】立會議員10．1起加薪1.8% 月多1920元 酬酢亦加
【Emily】立會議員10．1起加薪1.8% 月多1920元 酬酢亦加
【Emily】陳紹雄孖梁文廣開議辦 何永賢讚助推房策
【Emily】陳紹雄孖梁文廣開議辦 何永賢讚助推房策
【Emily】海洋公園歷險主題區 信德探險旅遊公司營運
【Emily】海洋公園歷險主題區 信德探險旅遊公司營運
【Emily】科大伙內地電池龍頭 搞環保科研人才合作
【Emily】科大伙內地電池龍頭 搞環保科研人才合作
【Emily】多媒體藝術融入舞台 日本舞團下月港演出
【Emily】多媒體藝術融入舞台 日本舞團下月港演出