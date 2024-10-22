電腦禁WhatsApp 有部門「清水機」連外界 政府保安指引將生效 Gmail微信同受限

稱會考慮風險 平衡業務需求

數字辦：制定切合實况措施

前資科辦今年4月更新《政府資訊科技保安政策及指引》，規定政府僱員須獲批准才可於辦公室使用電腦桌面版WhatsApp、微信，以及Google旗下Google Drive、Gmail等，各部門須於指引公布後6個月，即最遲本月內採取措施或制定實施計劃。數字政策辦公室（前資科辦）回覆稱，各決策局和部門會檢討資訊科技保安政策，並考慮個別特定使用需求、業務敏感和風險承受度等，以制訂切合實况的保安措施，平衡資訊安全和業務運作需求。

數字辦稱會提供技術建議和支援，各決策局或部門須定期審計，由高級首長級政府官員出任的部門資訊科技保安主任負責監督，以確保部門遵行《政策及指引》。港台至截稿前未回覆。

本報獲悉，不同部門實施新規定日子有異，有部門半個月前已執行，亦有部門將死線設於下周四（31日）。據悉港台下周一（28日）起將執行規定並陸續增設「清水機」，供員工開啟WhatsApp及Google Drive等，以下載採訪通知、影像等，再上載至File Cloud才可於自己電腦經雲端連結開啟檔案。

有部門將設私有雲端

至於個別部門牽涉較多前線工作，例如須用WhatsApp收發實地巡查相片、市民投訴等，或使用Google Drive接收工程進度照片等，所涉資料量多、容量龐大，據悉個別部門將設立私有雲端，外界可透過加密連結傳輸檔案至雲端，亦有部門研發通訊軟件供內部通訊。

政府消息稱，若有部門未能於本月內執行指引，數字辦將視乎情况酌情給予寬限期並提供支援，強調寬限期「不會以年計」。消息人士稱理解有部門的工作流程使用WhatsApp等對外溝通較方便，故建議增設不會連接政府系統及伺服器的指定電腦（destinated PC）專門登入該些軟件。

私有雲端和通訊軟件方面，消息人士稱各部門應按雲端檔案敏感程度設立密碼等權限，以防外泄，雲端亦能掃描病毒。被問政府何不統一建立即時通訊或雲端平台，消息人士透露曾就此諮詢各部門，有部門反映不必要。

憂爭機用 港台員工關注效率

前線執法者：簡單變麻煩

有港台員工關注每組同事可獲派多少「指定電腦」，稱傳媒工作節奏快，擔心如需「排隊爭位」與外界接收資料，影響工作效率及質素。

另有工作牽涉執法的職員說，前線以往WhatsApp傳送證物照片，現時改用個人電郵傳送部門，不代表無外泄或中毒風險，質疑現時「斬腳趾避沙蟲」，令簡單程序變得麻煩。

明報記者