48歲男打復必泰後亡 醫生：或誤診心肌梗塞

事主黎志堅（終年48歲）在2021年5月16日及6月6日先後接種疫苗，6月23日因胸口痛入住仁濟醫院，同日轉往瑪嘉烈醫院，至6月25日病情轉差不治。是次研訊不設陪審團，由死因裁判官周至偉審理，家屬列席聆訊，醫管局列為利害關係方。

在仁濟醫院診治事主的其中一名醫生已退休，同院醫生、急症室部門主管練偉雄出庭作供，稱事主2021年6月23日早上約7時出現胸口痛，由私家醫生轉介至仁濟醫院。

練指出，事主於10時許經初步抽血檢查及照心電圖，懷疑心肌梗塞，他簽署同意書後獲處方「脷底丸」等藥物。

官質疑報告無紀錄 醫生稱有向醫院交代

同院的心臟科醫生龐煥燊引述醫療紀錄，事主有吸煙習慣，入院當日胸口突然「壓住咁樣痛」、難以呼吸，他在急症室檢查的心電圖不正常，疑似急性心肌梗塞，獲發溶血劑。事主其後等待上病房，他當時清醒，有點發燒，心電圖無改善，胸口仍然疼痛。下午1時多，事主轉到瑪嘉烈醫院接受緊急心導管檢查手術。

龐認同病人接種疫苗後可能出現心肌炎，但指較年長的事主在兩周多前接種，臨牀診斷與心肌梗塞較脗合。事主驗血結果心酵素正常，龐同意因治療無效及可能診斷出錯，考慮過心肌梗塞並非正確診斷，但沒在醫事報告記錄下來。周官追問「點解無寫」，龐稱在心導管檢查前未可肯定誤診，他承認「寫咗會好啲」。

同院另一心臟科醫生鄺念邦與事主前往瑪嘉烈醫院，鄺供稱事主冠狀動脈造影發現血管無閉塞，於是診斷為急性心包發炎。研訊今續。

【案件編號：CCDI-865/21】

（死因研訊）