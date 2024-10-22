第二份簡屋合約獲批 牛頭角兩項目逾2400伙

位置鄰近 同一營運機構助管理

翻查資料，該份合約較首份「簡約公屋」營運及管理服務合約的中標價低。房屋局於7月19日批出首個「簡約公屋」元朗攸壆路項目2100伙的營運及管理服務合約，由領先管理有限公司與東華三院聯營，中標價約2.02億元。

位於牛頭角彩興路及彩石里的「簡約公屋」項目，分別提供約2290及148個單位，預計明年第二季及2026年第一季入伙。

房屋局表示，營運機構須全力做好前期準備工作，確保順暢處理住戶申請及入住事宜，並在入伙後隨即為住戶和地區提供各項服務和配套設施。

何永賢認為是次合約將兩個位置鄰近的「簡約公屋」項目交予同一個機構負責營運及管理，可產生協同效應，增加營運管理及運用資源的彈性，有助提高效率和擴闊服務範圍，並期望未來數年與不同營運機構緊密合作，做好營運管理工作，讓住戶以至附近地區居民都能受惠於項目內的配套和民生服務。她亦呼籲其他有志參與營運「簡約公屋」的機構，踴躍投標參與其他項目。