膠餐具管制適應期今過 有食肆昨續供膠管

【明報專訊】管制即棄膠餐具及其他膠產品法例半年適應期昨結束，新例禁止餐飲處所向堂食顧客提供9類即棄膠餐具。綠領行動近兩月觀察多區餐廳，發現仍有14%提供膠飲管予堂食客。總幹事何漢威希望政府進一步推廣業界及市民改用可重用餐具，真正落實源頭減廢。有昨日仍提供堂食膠餐具的連鎖餐廳店員表示，多次收到食環署職員來電提醒今日不可提供膠餐具，如有剩餘膠餐具將交予總公司回收。
環團：近兩月14%餐廳堂食供膠管
綠領行動上月及本月觀察多區共157間餐廳，了解堂食即棄塑膠使用情况，發現仍有14%餐廳（22間）提供膠飲管，5.7%（9間）仍提供膠杯或膠蓋。何漢威提及，前晚到一連鎖餃子店用膳時，發現堂食仍提供即棄膠飲管、膠匙、膠杯，稱其為違規最嚴重餐廳。不過他亦稱157間餐廳都沒提供膠叉膠刀予堂食客，情况令人滿意。
何又認為，現時普遍餐廳都用替代物料，變為即棄軟木或紙餐具，有違減少即棄廢物原意。他引述環境及生態局長謝展寰日前稱減廢目標不變，呼籲政府「大大力」推廣市民自備餐具，協助餐廳使用可重用或租借餐具。
何亦指出，個別餐廳提供塑膠包裝軟木餐具，質疑餐廳邊停用膠餐具但邊增加塑膠包裝垃圾能否貫徹走塑目標，稱之為「打咗個和」，建議政府推動供應商不再提供以塑膠包裝的非膠餐具。
店員：隔日收食環提醒 適應期後停供
另外，記者昨到被何漢威稱為違規最嚴重連鎖餃子店觀察，店員張小姐稱上周起隔日就收到食環署來電詢問即棄膠餐具存量，並提醒今日要收起所有堂食膠餐具。她解釋需配合公司清空膠餐具庫存，故待適應期完結才停止提供。她稱截至昨午仍有百餘支膠飲管及50多個膠杯，有信心適應期完結前用完，有剩則交予總公司回收。