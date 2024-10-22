膠餐具管制適應期今過 有食肆昨續供膠管

環團：近兩月14%餐廳堂食供膠管

綠領行動上月及本月觀察多區共157間餐廳，了解堂食即棄塑膠使用情况，發現仍有14%餐廳（22間）提供膠飲管，5.7%（9間）仍提供膠杯或膠蓋。何漢威提及，前晚到一連鎖餃子店用膳時，發現堂食仍提供即棄膠飲管、膠匙、膠杯，稱其為違規最嚴重餐廳。不過他亦稱157間餐廳都沒提供膠叉膠刀予堂食客，情况令人滿意。

何又認為，現時普遍餐廳都用替代物料，變為即棄軟木或紙餐具，有違減少即棄廢物原意。他引述環境及生態局長謝展寰日前稱減廢目標不變，呼籲政府「大大力」推廣市民自備餐具，協助餐廳使用可重用或租借餐具。

何亦指出，個別餐廳提供塑膠包裝軟木餐具，質疑餐廳邊停用膠餐具但邊增加塑膠包裝垃圾能否貫徹走塑目標，稱之為「打咗個和」，建議政府推動供應商不再提供以塑膠包裝的非膠餐具。

店員：隔日收食環提醒 適應期後停供

另外，記者昨到被何漢威稱為違規最嚴重連鎖餃子店觀察，店員張小姐稱上周起隔日就收到食環署來電詢問即棄膠餐具存量，並提醒今日要收起所有堂食膠餐具。她解釋需配合公司清空膠餐具庫存，故待適應期完結才停止提供。她稱截至昨午仍有百餘支膠飲管及50多個膠杯，有信心適應期完結前用完，有剩則交予總公司回收。