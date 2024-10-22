央企旗下檢測認證機構 進駐河套設一站式服務

位於落馬洲河套區的港深創科園，第一期預計今年底分階段建成。據港深創科園公司及中科檢測的合作備忘錄，中科檢測計劃加入園區創科生態系統，提供專業諮詢、檢驗檢測技術平台等科研生態合作服務，且擬聘請數十名科研和技術人員進駐，並以研究院作為培訓平台，提供人才發展及培訓教育。

此外，中科檢測的自行研發項目擬參加港深創科園IGNITE企業躍進計劃，推動園區初企科研成果轉化及商品化。中科檢測亦計劃近年與園區企業深度對接，推動粵港澳大灣區一體化創新技術服務體系的發展。

港深創科園公司行政總裁馬惟善表示，期待中科檢測成為首批為港深創科園提供諮詢、認證、檢測技術服務的企業之一，發揮產、學、研群聚效應，為香港及大灣區創科發展添力。

中科檢測黨總支書記、董事長及總經理靳燾稱，將積極圍繞香港市場要求及園區企業痛點開展科技合作，為香港完善創科生態圈與推進新型工業化、壯大創科人才庫等方面做好高質量配套，助香港加速實現國際創科中心願景。