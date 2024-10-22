港初企反洗錢AI 執法部門應用

資金去向圖像化助調查 盼拓至股債虛幣

科技公司221b去年9月起為執法部門建立運用AI的分析系統，今年7月正式應用。營運總監潘智康表示，現時打擊金融和網絡犯罪一大困難是追蹤資金，因交易數據量龐大及複雜，令執法人員難於短時間確定交易是否涉及犯罪，若時間一長，金錢則可能已調走。他稱系統把資金去向和關係圖像化，有助調查是否涉及犯罪行為及網絡。至於系統成效，他說暫未有相關資料，但期望系統拓展至應用在股票、債券及虛擬貨幣等，以全面跟進資金流向。

資訊保安供應商上半年收入增3倍

另一初企數字資產保險公司OneDegree Global策略與營運總監冼穎珩稱，今年中推出網安保險產品，助中小企應付遭黑客攻擊、資料泄露情况。她稱暫時「出事」要賠的並不多，又引用旗下資訊保安服務供應商Cymetrics上半年收入按年增長300%，稱市場資安需求上升。冼穎珩亦提到，近年常應用AI的聊天機械人可能引起紛爭，例如回答出錯責任誰屬。對於推行AI監管法例，她相信勢在必行，亦期望法例可平衡改善行業生態和企業創新。

數碼港金融科技總監嚴滌宇表示，AI對金融科技「有很好的推力」，本港金融業應用預測性AI已「根深蒂固」，但利用生成式AI與客戶溝通則相信大部分機構仍在「摸索階段」。他期望，早前與金管局推出的生成式AI沙盒可讓AI公司和金融機構合作更好，識別潛在風險，以助制定實用指南和監管框架。

明報記者