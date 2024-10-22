貴州珍酒擬賣雪糕 盼吸年輕客

有展商推18公升紅酒 需特定儀器添酒

展覽出售各地酒類，包括南非品牌Vinette罐裝葡萄酒，以及首次在展場登場的意大利熔岩酒莊760紅酒等。售賣葡萄酒的東方明珠酒業今屆首次展銷18公升紅酒，該公司採購經理Michael稱，18公升紅酒相等於24瓶普通裝紅酒，一般人很少機會接觸；因應運輸及儲存特大紅酒成本高，舉例需用特定儀器、由一兩人協助添酒，售價較24瓶紅酒貴約三成。他稱中菜一般較多醬汁，兩種分別來自法國波爾多及美國加州的紅酒果味較重，有助平衡味覺。

「美酒之友」專區介紹佐酒菜

會場亦設有展示佐酒食品的「美酒之友」專區。今年首次參展的創之杰集團，主打以麥蘆卡茶花煙熏新西蘭三文魚等。集團聯合創辦人歐永榮稱，因應三文魚不同部位及做法，有13個不同組合佐酒，陪襯白酒、紅酒或烈酒等，相信能吸引不同年齡群組顧客；又認為減酒稅能增加高端酒貿易及相關行業生意。