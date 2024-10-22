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港聞二

貴州珍酒擬賣雪糕 盼吸年輕客

【明報專訊】下月香港國際美酒展的展商各出其謀，其中售賣內地白酒的珍酒李渡集團計劃售賣貴州珍酒意式雪糕（Gelato），期望吸引更多年輕客群。該公司商業發展經理李一婷認為，大眾對白酒有刻板印象，一般只認識茅台，且認為白酒適合老一輩及多用作「拼酒」，故期望透過展會推廣白酒文化，讓大眾認識由高粱等材料製作的珍酒與茅台及習酒獲譽為三大醬香型白酒，且理解白酒同樣可優雅品嘗。

有展商推18公升紅酒 需特定儀器添酒

展覽出售各地酒類，包括南非品牌Vinette罐裝葡萄酒，以及首次在展場登場的意大利熔岩酒莊760紅酒等。售賣葡萄酒的東方明珠酒業今屆首次展銷18公升紅酒，該公司採購經理Michael稱，18公升紅酒相等於24瓶普通裝紅酒，一般人很少機會接觸；因應運輸及儲存特大紅酒成本高，舉例需用特定儀器、由一兩人協助添酒，售價較24瓶紅酒貴約三成。他稱中菜一般較多醬汁，兩種分別來自法國波爾多及美國加州的紅酒果味較重，有助平衡味覺。

「美酒之友」專區介紹佐酒菜

會場亦設有展示佐酒食品的「美酒之友」專區。今年首次參展的創之杰集團，主打以麥蘆卡茶花煙熏新西蘭三文魚等。集團聯合創辦人歐永榮稱，因應三文魚不同部位及做法，有13個不同組合佐酒，陪襯白酒、紅酒或烈酒等，相信能吸引不同年齡群組顧客；又認為減酒稅能增加高端酒貿易及相關行業生意。

相關字詞﹕酒稅 貿發局 香港國際美酒展

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